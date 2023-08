Deborah Secco ‘oferece’ marido para Sabrina Sato: “pode ir lá pra casa”

Deborah Secco e Sabrina Sato protagonizaram um momento engraçado e repleto de indiretas sensuais durante o programa ‘Sobre Nós Dois’, que estreia no canal GNT nesta quinta-feira (17).

Segundo o site Quem, em uma conversa sobre genitais masculinas, Deborah ‘ofereceu’ para Sabrina uma olhadinha em Hugo Moura, seu marido.

“Elas estão contando do p*u do namorado de uma para a outra. Para uma mulher solteira, como eu, não é fácil”, disse Sato, apresentadora do programa. Deborah Secco então disse “Sabrina, não tem problema, você pode ir lá pra casa pra ver”.

No mesmo episódio Sabrina, que se divorciou recentemente, disse que Deborah Secco foi uma das culpadas pela separação de Duda Nagle.

“Deborah disse que faz sexo 10 vezes por dia com o Hugo. Depois que ela me contou isso foi que eu decidi me separar”.

O episódio ainda conta com a participação do casal Paulo Vieira e Ilana Sales.

Ex-BBB Wagner Santiago fala sobre processo de harmonização peniana: “queriam ver o antes e o depois”

Wagner Santiago falou sobre o procedimento de harmonização peniana que realizou e como foi recebido pelo público.

Em uma live, o ex-BBB disse que os números em suas redes de conteúdo aumentaram pela curiosidade das pessoas pelo resultado.

“Foi um procedimento de harmonização. As minhas plataformas explodiram, porque a galera queria ver o antes e o depois. Bombou”, disse.

Wagner também comentou sobre a vida pessoal e disse que, apesar do sucesso, tenta blindar os filhos sobre o conteúdo que produz.

“Não chegou na minha família, por exemplo. Eles estão tão ocupados no mundo deles, que não tem espaço na nossa rotina adulta”.

