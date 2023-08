Cenário novo e Anitta: O que esperar da 2ª temporada de Pipoca da Ivete

Os fãs de Ivete Sangalo não precisam esperar a nova temporada do The Masked Singer Brasil e o Carnaval de 2024 para ver a cantora na TV, pois a 2ª temporada do Pipoca já está sendo gravada e há novidades.

Previsto para voltar à programação da TV Globo no domingo, dia 17 de setembro, o semanal abraça ainda mais o clima de game show e ganha um cenário novo e maior. Em um comunicado, a emissora avisa que o palco do programa se transformou em uma grande arena, onde a plateia pode interagir muito mais com Ivete Sangalo.

Pipoca da Ivete: José Loreto, Clara Moneke e Anitta participam da 2ª temporada do programa (Fábio Rocha/Globo)

Além disso, novos quadros foram propostos para que a apresentadora e o público tenha ainda mais conectividade com os participantes: “Estou muito feliz e me sinto muito à vontade. Parece que eu já tinha estado ali, naquele palco, vivenciando aquelas experiências há algum tempo”, comenta a apresentadora.

A “mainha do Brasil” já começou a gravar o seu programa nos Estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, e recebeu a cantora Anitta e os atores José Loreto e Clara Moneke: “Tive a sorte de estrear com essas três personalidades lindas, muito talentosas e isso deu um charme especial”.

Segundo Ivete, as gravações, que aconteceram na última segunda-feira (14), duraram o dia todo. Ela também aproveitou para agradecer toda a equipe, que fez o programa sair do papel e ganhar uma 2ª temporada nas tardes de domingo.

Ivete Sangalo (instagram.com/@ivetesangalo)

“Estou muito feliz, cheia de energia. Nem senti o tempo passar, isso repercute muito bem no meu coração e dentro de mim. Fui abraçada por uma equipe que faz as coisas acontecerem de uma forma muito responsável, profissional, de amor e de carinho”.

Anitta também será a atração musical do primeiro episódio da 2ª temporada do Pipoca da Ivete (Globo). Além de brincar, ela fez um dueto com a baiana: “Amei a experiência e a energia do programa. Cantar com Ivete é sempre uma honra, ela é uma mulher completa, carinhosa, generosa. Pra onde ela me chamar eu vou, de olhos fechados”, disse a carioca.

Com estreia prevista para o domingo, dia 17 de setembro, a 2ª temporada do Pipoca vai ao ar depois do filme da “Temperatura Máxima”.

