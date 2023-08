Andressa Urach vai às compras e fica dividida ao escolher produto importado: “Indecisa e gulosa”

A modelo Andressa Urach, que segue faturando alto após retornar ao entretenimento adulto, contou aos seus seguidores sobre um “perrengue chique” que enfrentou nesta quarta-feira (16), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao ir às compras. Acompanhada do filho Arthur, de 18 anos, ela estava indecisa na hora de comprar um perfume importado.

“Eu e o Arthur viemos no shopping para almoçar e comprar um carregador para minha mãe, pois como ganhei um celular novo do meu assessor, vou presentear minha mãe com meu telefone. Aí só faltava o carregador e a gente aproveitou para comprar. Passei em uma loja de perfumes e estou indecisa em qual levar. Eu costumo usar o Carolina Herrera, que é o que eu gosto. Mas também gosto muito desse ‘Si’ [Giorgio Armani] e agora estou em dúvida sobre qual levar”, contou ela.

“Bom, quem me conhece sabe que eu sou indecisa e gulosa, né. O que eu fiz? Peguei os dois”, disse modelo, questionada por Arthur: “Mentira?”. E ela respondeu, aos risos. “Sim, gosto assim, de dois”. Cada um deles custa, em média, R$ 400.

Antes, a ex-miss Bumbum disse que foi ao dentista com o filho e revelou que nesta tarde eles farão mais tatuagens. Recentemente, a modelo mostrou aos seus seguidores que fez uma tattoo íntima.

Essa semana, ela também comemorou ao ganhar um “troféu” da plataforma de conteúdo adulto Privacy, pois, em 23 dias, faturou R$ 500 mil.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

A modelo também mostrou um carro de luxo de comprou após voltar ao entretenimento adulto, que tem preço a partir de R$ 180 mil.

De olho em famosas

Após viralizar com um vídeo em que estava vestida de Branca de Neve e fazia sexo com um anão, Andressa Urach revelou que tem fetiche em pegar algumas famosas, como Geisy Arruda, MC Pipokinha, Sabrina Boing Boing, Denise Rocha e a advogada Deolane Bezerra.

Essa última respondeu com bom humor às declarações da ex-miss Bumbum e mandou um recado de volta: “Passada. Sei nem mexer com prikito”. Andressa rebateu de volta e ressaltou: “eu ensino, não precisa saber”, disse ela.

Andressa gravou stories para Deolane (Reprodução/Instagram)

A miss bumbum também disse que está procurando um homem negro bem dotado par gravar com ela. Em postagem no Instagram, ela disse que já tem um candidato e que em breve o material será postado no Privacy.

