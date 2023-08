‘Vida cor-de-rosa’: Foto de Jojo Todynho após cirurgia bariátrica chama atenção

Com foto no espelho, Jojo Todynho fala em "vida cor-de-rosa" (Reprodução/@jojotodynho)

Uma semana após a realização da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho voltou a mostrar o corpo nas redes sociais. Desta vez, a famosa compartilhou uma selfie perdida na galeria de imagens do celular, onde faz a linha Barbie.

Com um look rosa e um óculos que chama a atenção, a foto foi tirada no Centro Médico BarraShopping e ela legendou: “Enfrentando a vida como se fosse cor-de-rosa... Foto perdida na galeria”, escreveu a cantora do hit Que Tiro Foi Esse.

Antes disso, logo nos primeiros dias de recuperação da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho reclamou de algo que “não tinha pensado”. Enquanto estava no quintal de sua casa, a vencedora de A Fazenda 12 lamentou um fato que deve acontecer ao longo da recuperação.

Jojo Todynho volta a postar no feed do Instagram (Reprodução/@jojotodynho)

“Gente, está me dando uma tristeza, eu perdi o meu guarda-roupa todo. Esse bazar que eu vou fazer no final do ano vai praticamente todo. Vai tudo embora”, disse ela, lembrando que vai perder mais peso.

Mas, o momento de tristeza passou e Jojo Todynho refez o seu pensamento. Aos fãs e seguidores, a cantora disse que não perdeu nada: “Não perdi não, eu ganhei roupas novas”, comemorou ela, que aproveitou para fazer um convite para possíveis publicidades.

Após morte de MC Kátia, Jojo Todynho faz reflexão (Reprodução/Instagram)

Ainda na área da piscina, a campeã de A Fazenda 12 contou um detalhe sobre a cirurgia bariátrica: “O Toddy agora vai viver de boca fechada, fizeram um furo bem na boca dele”, brincou ela, ao mostrar a tatuagem.

Segundo Jojo Todynho ela também está restrita a algumas áreas da casa, que está em reforma: “Eu não vou à cozinha, meu espaço são da sala pro quarto, quintal e banheiro. Na minha casa tem coisas gostosas e eu me proibi. Eu falei para o meu boy ‘não passa mal agora não’”.

