Spoiler de Terra e Paixão: As falsas desculpas de Antônio convencem Caio?

O retorno de Agatha Agatha (Eliane Giardini) mexe com os sentimentos de Antônio (Tony Ramos), pelo menos neste momento, fazendo o pai de Caio (Cauã Reymond) voltar atrás em diversas brigas e promessas feitas ao longo dos capítulos de Terra e Paixão.

Mesmo não entendendo como sua ex-mulher está viva, o personagem de Tony Ramos fica abalado e, em uma cena, ele chega a pedir perdão ao filho por tê-lo culpado pela morte da mãe, que estava presa por um crime que não cometeu.

Terra e Paixão: Mãe de Caio é sequestrada antes de jantar bombástico (Divulgação/Globo)

O pedido surge depois que ele cai em si e vê que o personagem de Cauã Reymond nunca teve responsabilidade. Durante uma conversa, Antônio afirma que o culpou injustamente e implora pelo perdão do filho. O milionário ainda pede para que ele esqueça todas as acusações que foram feitas.

Irene agride Angelina em Terra e Paixão

O retorno de Agatha também leva problemas para Angelina (Inez Viana), funcionária da família, que acaba enfrentando a fúria de Irene (Glória Pires), que fica desnorteada com a volta da mãe de Caio.

A mãe de Petra (Debora Ozório) começa a intimidar a funcionária e chega a partir para cima dela, em uma cena que ainda está por vir.

Terra e Paixão: Mãe de Caio volta e Irene contrata mulher para matá-la (Reprodução/Globo)

Na novela de Walcyr Carrasco, a personagem de Glória Pires dá um tapão na cara de Angelina, deixando a marca de seu anel: “Isso é pouco! Vai ser muito pior, se você não me contar quem é aquela mulher”, ameaça a vilã da trama da TV Globo.

Walcyr Carrasco no hospital

Aos 71 anos, Walcyr Carrasco precisou superar o medo e se preparar para uma cirurgia delicada. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o autor de Terra e Paixão revelou que foi ao hospital para fazer uma operação de catarata no olho direito.

Walcyr Carrasco, autor de Terra e Paixão, faz cirurgia de catarata (Reprodução/Instagram)

Na publicação, o contratado da TV Globo disse: “Morria de medo de mexer no meu olho, estava com catarata, então enxergava tudo nublado. Finalmente tomei coragem, mas foi um drama. Me desesperei e fiz a operação no olho direito, que já está perfeito”, declarou o famoso.

Agora, depois de receber alta hospitalar por causa da cirurgia, Walcyr Carrasco, autor da novela Terra e Paixão, vai se preparar para cuidar do olho esquerdo. Em breve, ele fará a mesma cirurgia, que está prevista para esta semana.

