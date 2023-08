“Sei nem mexer com Prikito”: Deolane Bezerra responde a convite de Andressa Urach

A advogada Deolane Bezerra respondeu com bom humor às declarações da modelo Andressa Urach de que gostaria de ficar com ela e com outras famosas, como MC Pipokinha e Geisy Arruda. “Passada. Sei nem mexer com prikito”, respondeu a influenciadora em suas redes

A declaração de que gostaria de ficar com Deolane foi feita ontem por Andressa. “Eu faria ela muito feliz, porque acho ela linda, uma gata, gostosa, e vai que ela está decepcionada com os homens eis-me aqui. Maravilhosa, acho ela linda. Na Fazenda a gente causou bastante”, disse.

A modelo e miss bumbum mandou também outro recado para Deoane ao saber que ela nãi sabia mexer com ‘prikito’. “Eu ensino, não precisa saber”, disse.

Andressa gravou stories para Deolane (Reprodução/Instagram)

Deolane comentou as declarações de Andressa quando voltava com a mãe das compras. “Agora se prepara, viu, vai ser sogra de Andressa Urach”, disse, rindo.

Outras duas mulheres que estão na lista de ‘pegação’ de Andressa são Denise Rocha, a qual a modelo tece elogios. “Eu pegaria ela fácil, todinha, da cabeça aos pés”, disse, e Sabrina Boing Boing, com quem pretende gravar cenas de sexo.

A miss bumbum também disse que está procurando um homem negro bem dotado par gravar com ela, após o último vídeo, no qual ela contracena com o anão ‘Pistolinha’

PRIVACY

Andressa soltou um post comemorando o resultado de seus vídeos na plataforma de conteúdo adulto Privacy, onde ela disse que já faturou R$ 500 mil em apenas 23 dias.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.