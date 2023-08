Saúde mental de Meghan Markle está preocupando: ela foi vista com um visual estranho e um adesivo antiansiedade

O príncipe Harry e Meghan Markle não tiveram uma boa temporada desde que decidiram renunciar à realeza e se aproveitaram falando sobre o que foi viver sob a monarquia, além de expor outros membros ao revelar várias brigas e afirmar que foram vítimas de discriminação.

Além da avalanche de críticas surgiram os rumores de um possível divórcio entre os dois, em meio também à queda financeira que enfrentaram devido à rejeição da indústria do entretenimento aos seus projetos.

Um coquetel de emoções que estaria causando diferentes problemas de saúde mental à ex-duquesa de Sussex e foi refletido em sua última saída em Montecito, Califórnia.

Meghan Markle e seu adesivo antiansiedade

Meghan Markle foi vista na rua usando um patch na pulseira projetado para reduzir o estresse e relaxar. Aos 42 anos, parece que ela não está passando por um bom momento, então ela procurou ajuda para que sua saúde mental não piore em meio às críticas, acusações e rejeições.

A conta do Instagram da NuCalm, a marca que produz o patch antistresse, replicou a foto da ex-atriz oferecendo uma prova de "7 dias grátis" do produto.

“Quando colocado no interior do pulso esquerdo, o disco envia um sinal para o pericárdio do seu coração para ativar as fibras nervosas parasimpáticas locais, que então transmitem os sinais para o seu cérebro, iniciando o processo de aumento da saída do nervo vago e reduzindo as ações celulares”, descrevem o produto.

Como se não bastasse, o look escolhido por Meghan causou espanto, pois, embora nos Estados Unidos estejam no meio de um verão rigoroso, ela apareceu com um casaco camel da Max Mara Raspoli e um cachecol da Hermes, juntamente com uma calça branca da Frame, um suéter bege, sapatos de salto Chanel, um cinto preto da Givenchy e uma bolsa Goyard, que completou com brincos da Lanvin.

O que muitos criticaram e destacaram o quanto ela deve estar passando mal ao decidir usar um parche antestresse e um vestuário totalmente atípico da temporada.

Este produto é vendido nos Estados Unidos por 80 dólares o pacote e cada caixa contém 20 unidades.