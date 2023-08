Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua é responsável por roubo

Floriano (Sebastião Vasconcelos), pai das Ruth e Raquel, personagens interpretadas por Gloria Pires na reprise de Mulheres de Areia, recebeu uma boa quantia de dinheiro. Mas, o pescador será roubado e a culpa será de Tonho da Lua (Marcos Frota).

Em cenas futuras da novela exibida no Edição Especial, o artista acaba falando mais do que devia e causa o roubo do dinheiro, que foi dado por Marcos (Guilherme Fontes). O ladrão da vez é Donato (Paulo Goulart), que vai invadir a casa e pegar tudo que consegue.

Reprise de Mulheres de Areia: Donato rouba o dinheiro de Floriano (Reprodução/Globo)

Antes disso, o vilão da novela de 1993 vai descobrir sem querer que o esposo de Isaura (Laura Cardoso) possui a quantia guardada em sua residência e não pensa duas vezes. Sabendo que o pai de Ruth e Raquel vai usar o valor para comprar barcos, ele fica nervoso e age por impulso.

Quem conta é Tonho da Lua, que fala ingenuamente onde Floriano esconde o dinheiro dado por Marcos. Com a informação em mãos, o vilão de Mulheres de Areia arma um plano para prejudicar o rival.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos conversa com Floriano e descobre mentira de Raquel (Reprodução/Globo)

Entenda como o roubo do dinheiro acontece

Depois que ele descobre onde Floriano guarda o dinheiro, o plano é montado e colocado em ação. Na cena, Donato aproveita que a casa está vazia e invade o quarto de Floriano e Isaura e rouba o dinheiro, que está escondido debaixo da cama. Com o valor em mãos, o vilão da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, sai pelo mesmo lugar que entrou, sem ser visto por ninguém.

Ao chegar em casa, Floriano não encontra o dinheiro e fica desesperado, já que ele seria usado para ampliar os negócios. Desconfiado de Donato, ele denuncia o roubo, mas não tem prova nenhuma contra o padrasto de Tonho da Lua.

A cena termina com o delegado chegando na casa de Donato e fazendo uma busca pelo dinheiro dado por Marcos, mas nada é encontrado e o vilão consegue se ver livre da polícia.

