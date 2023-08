‘Pastora do iPhone’ é massacrada e tem agendas canceladas após pregar em festa de aniversário de influencer gay Imagem: reprodução Instagram (@oficial_vitoriasouza_)

Vitória Souza, que ficou famosa nos últimos meses pelo meme ‘pastora ou pregadora de iPhone’ desabafou em suas redes sociais após sofrer ataques.

Em vídeos publicados em seu Instagram na última segunda-feira (14), a jovem aparece chorando e dando mais explicações sobre o ocorrido.

“Nunca liguei para ataque, nunca liguei para críticas, vocês sabem disso. [...] Eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que eu fiz de errado”, inicia a menina.

Ele segue explicando que foi em um aniversário do amigo, que também era um culto de ação de graças, “falar de Jesus”.

“Eu fui no aniversário de uma criatura, eu fui no aniversário do Hytalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele, fui lá, entreguei uma bíblia de presente, fui lá falar de Jesus”.

No mesmo vídeo, Vitória também explica que teve alguns eventos cancelados após o ocorrido.

“Tem gente ligando querendo cancelar agenda, os pastores ligando querendo cancelar agenda, pessoas me julgando, me criticando, pelo simples motivo de eu ter ido lá falar de Jesus, pregar a palavra de Deus naquele aniversário”.

Confira o desabafo da pregadora e um dos momentos de sua fala no evento:

Vejam o "grande pecado" que ela praticou, na visão dos crentes que aplaudem Bolsonaro! pic.twitter.com/uaGQWK5JzN — Andrade (@AndradeRNegro2) August 15, 2023

Após o ocorrido e o cancelamento de eventos da pastora, o influenciador ajudou a jovem com um pix.

“Pra você que estava feliz vendo Vitória chorando, pode ficar triste de novo, viu? Eu acabei de fazer cem mil conto pra ela mesma cancelar a agenda dela. Pra vocês que pregam o amor, que pregam essa religiosidade todinha, que ninguém se junta para ajudar ninguém, pode ficar triste de novo”.

Diante do cancelamento das agendas dela, o Hytalo fez o pix de 100 mil reais para a Vitória. pic.twitter.com/m4c6ejJMT6 — Andrade (@AndradeRNegro2) August 15, 2023

