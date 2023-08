Iron Man está de volta ao UCM! Veja onde o personagem voltará

Robert Downey Jr. deixou uma marca indelével no Universo Cinematográfico da Marvel antes de se despedir de seu icônico papel como Homem de Ferro, em “Vingadores: Endgame”. No entanto, no tecido de realidades alternativas que compõe este universo, a morte não é necessariamente o fim. Em uma notícia emocionante para os fãs, o lendário Tony Stark retornará na segunda temporada da série: “What If...? “.

Apesar de seu sacrifício para derrotar o Thanos, o Homem de Ferro continua sendo uma presença influente no MCU, e seu legado persiste. Um claro exemplo disso é a armadura que Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne, cria para se juntar à luta contra as forças lideradas por Namor em "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".

Iron Man finalmente voltará ao MCU

Mas a influência de Stark vai além de inspirar novos heróis na tela grande. Ele também apareceu em quatro episódios de “What If...?”, infelizmente, morrendo em três deles. Nesses episódios alternativos, Hank Pym ataca o sistema circulatório dele, Hope Van Dyne o decapita como parte de um apocalipse zumbi e Ultron o mata após manipular a Visão.

Agora, foi revelado que Robert Downey Jr. retomará seu papel como Tony Stark na segunda temporada desta série animada, que ainda não tem uma data de lançamento confirmada na Disney+, mas é uma das mais aguardadas pelos fãs.

De acordo com uma nova figura de Gamora lançada pela Hasbro Pulse, o Homem de Ferro retornará nos novos episódios de "What If...?". A descrição da figura revela que, desta vez, Gamora, criada por Thanos para ser uma assassina letal, terá Tony Stark como alvo no episódio.

Uma temporada “What If...? muito especial

Os boatos anteriores sugerem que este capítulo apresentará uma versão alternativa dos eventos de "Thor: Ragnarok", na qual o Homem de Ferro chega a Saakar em vez do Deus do Trovão. Enquanto aguardamos por novas atualizações, o Disney+ tem programado o lançamento da segunda temporada de "Loki" depois de "Invasão Secreta".

Os novos episódios da série protagonizada por Tom Hiddleston estarão disponíveis na plataforma a partir de 6 de outubro. O retorno do Homem de Ferro é uma emocionante surpresa para os fãs do UCM, e deixa claro que no mundo da Marvel, as possibilidades são infinitas e as histórias podem tomar caminhos inesperados.