Estreia de Fuzuê: Luna e Bebel descobrem aquilo que não querem; entenda

Em Fuzuê, a novela que substitui Vai na Fé, a protagonista Luna (Giovana Cordeiro) segue em busca de sua mãe, mesmo não sabendo muito bem por onde começar. Mas, com a ajuda de Miguel (Nicolas Prattes), ela encontra uma pista sobre o desaparecimento de Maria Navalha (Olivia Araújo).

Em cenas futuras da novela da TV Globo, a jovem consegue encontrar uma foto da mãe em Paraty , que a deixa confusa, mas Miguel diz que ela precisa ir até o destino para saber mais sobre o paradeiro da veterana e consegue convencer a personagem de Giovana Cordeiro.

Estreia de Fuzuê: Marina Ruy Barbosa é Preciosa e Giovana Cordeiro é Luna (Fábio Rocha/Globo)

A personagem principal de Fuzuê, então, não pensa duas vezes e parte para a cidade em busca de mais pistas. Por lá, nada está fácil para desvendar o mistério.

Bebel descobre traição do marido

Em Fuzuê, Bebel (Lília Cabral) vai descobrir que foi traída por César (Leopoldo Pacheco), que morre, durante muitos anos. Além disso, ela fica chocada com a informação que o marido teve uma filha fora do casamento, que vai mecher com toda a herança deixada por ele.

A revelação acontece durante um acerto de contas com a filha, Preciosa (Marina Ruy Barbosa): “Que história é essa de o seu pai ter outra filha?”, diz Bebel, que ainda afirma que tem o direito de saber mais sobre a menina e também a história de traição: “Por que o seu pai me enganou?”.

Marina Ruy Barbosa vive vilã em Fuzuê, novela inédita na Globo (Reprodução/@marinaruybarbosa)

Preciosa, então, diz que ela foi enganada por ser chata: “Ele te enganou porque devia morrer de tédio aqui dentro com você”.

O elenco de Fuzuê conta com Rogério Brito, Heslaine Vieira, Fernanda Rodrigues, Micael Borges, Douglas Silva, Danilo Maia, Pedro Carvalho, Cinnara Leal, Ruan Aguiar, Hilton Cobra, Michael Joelsas, Alice Camargo, Jessica Córes, Milton Filho, Maria Flor Silva, Juliano Cazarré, Michel Joelsas, Zezeh Barbosa, Deo Garcez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Clayton Nascimento, Bia Montez, Ingrid Klug, Cyria Coentro, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Theo Matos, Bruno de Mello, Nathalia Timberg, Felipe Simas, Val Perré e Noemia Oliveira.

