Essa foi a cirurgia delicada que o autor da novela Terra e Paixão se submeteu

Aos 71 anos, Walcyr Carrasco precisou superar o medo e se preparar para uma cirurgia delicada. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o autor de Terra e Paixão revelou que foi ao hospital para fazer uma operação de catarata no olho direito.

Na publicação, o contratado da TV Globo disse: “Morria de medo de mexer no meu olho, estava com catarata, então enxergava tudo nublado. Finalmente tomei coragem, mas foi um drama. Me desesperei e fiz a operação no olho direito, que já está perfeito”, declarou o famoso.

Agora, depois de receber alta hospitalar por causa da cirurgia, Walcyr Carrasco, autor da novela Terra e Paixão, vai se preparar para cuidar do olho esquerdo. Em breve, ele fará a mesma cirurgia, que está prevista para esta semana.

Nas redes sociais, o autor de Verdades Secretas também fez questão de agradecer ao seu médico oftalmologista Rubens Belfort e disse que está “enxergando como aos 11 anos de idade”. Mesmo com a cirurgia, as gravações da novela da Globo não devem sofrer atrasos, já que o cronograma de entrega de textos está adiantado.

De volta ao Brasil, Felipe Simas fala sobre a relação com a família

Em meio ao caos envolvendo a entrevista dada por Larissa Manoela para o Fantástico, onde ela fala do rompimento com os pais, o ator Felipe Simas contou para Patrícia Poeta sobre a escolha de ser pai em tempo integral.

No Encontro, o famoso, que está de volta ao Brasil, contou como foi decidir deixar o país e morar um tempo nos Estados Unidos: “Foi uma decisão difícil para ir e para voltar. Tivemos que tomar decisões difíceis, que acabaram por envolver algumas questões financeiras. Mas foi preciso para as questões familiares”, começou ele.

No Encontro, Felipe Simas diz que mudança para os Estados Unidos foi um chamado para ficar mais perto da família (Reprodução/Globo)

Em seguida, Patrícia Poeta lembrou que o ator estava muito bem com a família e ele contou que nem sempre foi fácil, principalmente para os seus três filhos: “Precisamos entender que as crianças precisam de amor, carinho e muita compreensão. O Joaquim, o mais velho, passou pela experiência de entrar em uma escola sem conhecer ninguém e falar a língua e isso deu um amadurecimento”.

Felipe Simas, que estreou nesta segunda-feira (14) em Fuzuê, novela inédita da TV Globo, disse que “o vai e volta” foi visto como um ato de coragem. Segundo ele, durante a conversa com Patrícia Poeta, o momento foi um “chamado”.

