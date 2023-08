Aos 90 anos, morre a atriz Léa Garcia

Na manhã desta terça-feira, 15 de agosto, a família de Léa Garcia confirmou a morte da atriz aos 90 anos. Léa participava do Festival de Gramado onde seria homenageada com o troféu Oscarito.

A confirmação foi realizada por meio de uma nota emitida pelos familiares de Léa em suas redes sociais: “É com pesar que nós, familiares, informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado, da nossa amada Léa Garcia”.

O Festival, que começou no último sábado, 12 de agosto, contou com a presença da atriz em todos os dias até então. Ela até mesmo chegou a posar em frente ao troféu Kikito e com outros famosos que estavam presentes na ocasião.

Carreira de sucesso

Léa começou sua carreira aos 19 anos de idade na peça “Rapsódia Negra”, de Abdias do Nascimento, criador do Teatro Experimental do Negro (TEN). Futuramente, eles acabaram se casando e tendo dois filhos, Henrique Christovão Garcia do Nascimento e Abdias do Nascimento Filho.

A partir deste momento, Léa seguiu carreira no teatro e cinema, participando também em produções para a televisão, trazendo em sua história grandes produções como “Escrava Isaura” e “O Clone”.

No próximo dia 25 de agosto, um de seus últimos trabalhos vai ao ar no Canal Brasil, a obra “Vizinhos”. Ela também deveria participar da nova versão da novela “Renascer”, que será exibida após o término da novela “Terra e Paixão”.

Já nas grandes produções cinematográficas, Léa Garcia participou do filme “Barba, Cabelo & Bigode”, que foi ao ar no catálogo da Netflix durante o ano de 2022.

Segundo informações divulgadas durante o programa Encontro, o filho da atriz confirmou que a causa da morte foi um infarto. Não foram divulgadas informações sobre as despedidas a Léa.

