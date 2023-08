Ao vivo, Patrícia Poeta revela o motivo da morte de Léa Garcia, aos 90 anos

A morte da atriz Léa Garcia, aos 90 anos, foi um dos destaques de Patrícia Poeta no Encontro, que abriu o matinal falando sobre a importância da veterana, que fez inúmeras novelas e personagens na TV Globo.

“Ela estava em Gramado, onde receberia uma homenagem. De acordo com o filho, ela teve um infarto. Ela abriu o caminho para muitas atrizes brasileiras. Ela fez uma participação aqui no Encontro e durante a programação vamos mostrar as homenagens”, disse a apresentadora.

A ex-BBB Thelma, que cobre as férias de Valéria Almeida, também destacou o papel da artista na cultura brasileira e lembrou que ela foi uma das primeiras atrizes negras: “Eu estava pensando em quanto o legado que ela deixou não inspirou meninas pretas que querem estar neste lugar. Um legado muito grande, que abriu portas e janelas”, disse a médica.

Encontro com Patrícia Poeta faz homenagem para a atriz Léa Garcia, que morreu aos 90 anos (Reprodução/Globo)

Com mais de 70 anos de carreira, Léa Garcia esteve em mais d e 100 produções, mas sua estreia na TV aconteceu no Grande Teatro da TV Tupi, na década de 1950. Depois disso, ela esteve no programa Vendem-se Terrenos no Céu, em 1963.

Na Globo, a veterana integrou o elenco de Assim na Terra como no Céu, de 1970, onde ela interpreta Dalva, empregada do personagem de Jardel Filho, mas como ela era “uma princesa de Tobocobucu” começa a frequentar as festas das pessoas ricas.

No Encontro, Patrícia Poeta fala sobre a importância de Léa Garcia para a TV (Reprodução/Globo)

Léa também esteve em Minha Doce Namorada, de 1971, produção dirigida por Daniel Filho, Régis Cardoso e Fernando Torres, e O Homem que Deve Morrer, criada no mesmo ano, de Janete Clair, novela que trazia a história de dois casais inter-raciais, uma novidade para a época.

Mais recente, em 2016, ela foi escalada para um papel em Êta Mundo Bom!, de Walcyr Carrasco, dirigida por Jorge Fernando. No mesmo ano, Léa esteve em Sol Nascente, de Walther Negrão, Júlio Fischer e Suzana Pires. Já em 2017, a atriz veterana, que morreu aos 90 anos, esteve na terceira temporada de Mister Brau.

