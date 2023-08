Andressa Urach fatura ‘bolada’ em 23 dias em site de conteúdo adulto: “Está bom pra vcs?”

A modelo Andressa Urach continua a colher frutos de sua volta ao entretenimento adulto. Em suas redes sociais, ela mostrou aos seus seguidores um “troféu” que ganhou do site Privacy, pois em 23 dias faturou R$ 500 mil. Ela aproveitou para dizer que pretende ajudar a mãe com esse dinheiro e também agradeceu ao filho Arthur, de 18 anos, que grava parte de seu conteúdo postado na plataforma adulta.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

Em seguida, ela mostrou alguns mimos que ganhou do Privacy, como um colar personalizado e mais alguns itens, e agradeceu pelo apoio do filho.

“Estou muito feliz, comprei o carro que eu queria e agora vou poder ajudar a minha mãe. Obrigada, Arthur, meu filho, pelo teu excelente trabalho como fotógrafo e câmera. Obrigada, Deus!!! Não importa se você cair sete vezes, o importante é você se levantar”, ressaltou a modelo.

Algum tempo depois, Andressa fez uma postagem claramente rebatendo as críticas que tem recebido desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto. “Geralmente a ovelha negra é quem ajuda todo mundo”, dizia o texto.

Na sequência, ela disparou: “Uma coisa que o tempo ensina e traz pra gente maturidade, que eu aprendi com tudo isso, é que agora, dessa vez, só vai beber champagne comigo quem sentiu o gosto da água do fundo do poço junto comigo”, disse a ex-miss Bumbum.

Recentemente, o nome de Andressa ficou nos ‘trending topics’ do Twitter por conta de um vídeo em que fez sexo com um anão. Mas ela também já apareceu fazendo a chamada “chuva dourada”, onde um homem urina sobre ela.

