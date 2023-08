“Se é louco, tio!” Denílson comemora fim da dívida dançando música do Belo ao vivo

Ainda comemorando o fim do imbróglio jurídico que durou mais de 20 anos, o ex-jogador Denílson fez questão de danças duas músicas do cantor Belo no programa Jogo Aberto, da Band, apresentado por ele e pela jornalista Renata Fan. : “Semana começou até diferente, se é louco tio, sobe som e vem no pix”!

Na última quinta-feira, o ex-jogador anunciou um acordo com Belo para quitar a dívida estimada em R$ 7 milhões. Segundo ele, o acordo foi feito após uma conversa amigável, por telefone, encerrando a briga entre os dois, que ele garante, nunca foi pessoal. “Sou apaixonado por pagode e agora vou poder postar meus vídeos ouvindo Belo”, disse.

A dívida de Belo vem de 1999, quando Denílson comprou os direitos comerciais do grupo Soweto, onde ele era cantor e abandonou o grupo para fazer carreira solo, quebrando o contrato que mantinha com o grupo.

Denílson ganhou na Justiça o direito à indenização e desde então vinha tentando receber a dívida, cobrando-o publicamente e ganhado liminares para que emissoras e casas de TV segurassem o pagamento devido a ele para quitar o débito judicial.

Denílson publicou um post no Instagram explicando o acordo:

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente, afirmou Denilson em uma rede social.