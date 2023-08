Reprise de Mulheres Apaixonadas: A denúncia que faz Raquel enfrentar a justiça

O relacionamento de Raquel (Helena Ranaldi) e Marcos (Dan Stulbach) está cada vez mais tóxico e ela segue a se aproximar de Fred (Pedro Furtado). Mas, nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, a professora vai parar na justiça.

Em cenas futuras, que vão ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, a professora vai ser denunciada por se relacionar com o jovem, que é menor de idade. Sem imaginar, o marido violento vai até a escola e conversa com Helena (Cristiane Torloni), que o recebe em sua sala e fica sabendo do suposto envolvimento amoroso entre a professora e o aluno.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Personagem de Helen Ranaldi vive casamento infeliz e apanha do marido (Reprodução/Globo)

Mas, a protagonista de Mulheres Apaixonadas fala sobre os abusos que sofre diariamente do ex-marido, que rebate as críticas: “Mentira? É mentira que você me espanca, que você sempre me espancou? Você vai negar? Você tem coragem?”, questiona a personagem da novela.

Marcos confirma que já bateu em Raquel e tentará se justificar: “Bati! Agora você vai dizer também a sua diretora também o motivo?”, questiona o vilão, que está ao lado de Raquel, mas ela diz que não sabe de nada.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Com arma nas mãos, Raquel consegue parar com as agressões de Marcos (Reprodução/Globo)

O vilão da trama escrita por Manoel Carlos então diz que ela tinha um envolvimento com um aluno aqui da escola, um rapaz menor de idade: “Bati sim, bati porque a Raquel está me traindo, com um aluno, o Fred”, dispara ele.

Raquel nega, mas Marcos diz que o romance já está sendo comentado por toda a escola. Em seguida, Helena fica chocada com a acusação e Marcos avisa que tem fotos de Raquel e Fred na cama: “Os dois vivem se encontrando fora do colégio e você seduzindo o garoto”, continuará o vilão, fazendo Raquel chorar.

