Maíra Cardi e Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, trocam farpas nas redes sociais

Acusada de ‘terrorismo nutricional’, a coach de emagrecimento e influenciadora Maíra Cardi voltou a criticar a postura de Daniel Cady, nutricionista e marido da cantora Ivete Sangalo.

Recentemente, o nutricionista comentou sobre a publicação de Maíra que associava o bolo de chocolate a doenças como Alzheimer e alergias sem qualquer tipo de embasamento científico.

Conforme o EXTRA, Maíra não perdeu tempo e decidiu rebatar as declarações de Daniel. Em seus stories, a influenciadora compartilhou um texto ao som da música “Quem quer pão?”.

“Vamos começar o dia fazendo ‘ter ro risss mooo’ diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras”, escreveu Maíra após compartilhar casos de suas ‘alunas’.

A influenciadora ainda aproveitou para vender seu programa de emagrecimento.

Polêmica reacendida

A resposta de Maíra veio após Daniel Cady reagir a uma publicação feita pela influenciadora em suas redes sociais.

O marido de Ivete Sangalo, que é nutricionista, reagiu ao vídeo em que foi marcado por seus seguidores.

“Muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos! Saúde mental em primeiro lugar”.

Anteriormente, o nutricionista e a coach trocaram farpas depois que Maíra deu uma bronca em seu então marido, Arthur Aguiar, por comer pão durante sua participação no BBB22.

Em resposta na época do ocorrido, Daniel fez um vídeo usando o áudio da coach enquanto comia um pão e parou de consumir o alimento ao ouvir a bronca dela.

“Brincadeiras à parte, o terrorismo nutricional está cada dia mais presente aqui na internet, dentro de cassa, nas clínicas e consultórios. Para muitas pessoas, o comer virou algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento rápido acabam deixando as pessoas doentes do corpo e da cabeça”.

“Faça as pazes com a comida e com o seu corpo. Busque um estilo de vida saudável sem radicalismos e paranoias. Se você já vem sofrendo com isso, procure a ajuda de uma equipe multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas e médicos) capacitados para o atendimento de transtornos alimentares”, escreveu Daniel.