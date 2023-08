Larissa Manoela recebe apoio de seguidores após revelar rompimento com os pais: ‘Que volte em dobro’

Após revelar o verdadeiro motivo que levou ao rompimento com seus pais, a atriz e empresária Larissa Manoela recebeu uma verdadeira enxurrada de apoio e carinho de seus seguidores nas redes sociais.

Entre famosos e anônimos, a atriz recebeu diversas mensagens que exaltaram sua força e afirmaram apoiá-la em sua decisão de “se libertar do relacionamento tóxico com os pais”. Veja algumas das mensagens:

“Você provou com áudios, histórias e ativações na Justiça TUDO que vinha falando. Espero que agora a galera da fofoca e do ‘mãe e pai são sagrados’ te deixem em paz. O áudio de 33% deles e depois dizerem que você sabia dos 2% resume. Espero que o Brasil pare de te atazanar”, comentou uma seguidora.

“Esses R$18 milhões será pouco pelo que você terá daqui para frente! Você é gigante!”, comentou outro seguidor.

Uma terceira mandou um recado a seguidores que foram ao perfil de Larissa criticá-la pelo rompimento: “Para quem tá aqui infernizando a menina e falando que pai e mãe é sagrado: pais abusivos e exploradores existem e não, não são sagrados porcaria nenhuma!”

Entenda o caso

A atriz e empresária Larissa Manoela abriu o jogo e revelou detalhes dos motivos que a levaram a romper seu relacionamento com os pais.

Em entrevista ao Fantástico, Larissa contou que abriu mão de tudo o que ganhou em 18 anos de carreira para poder cuidar do próprio dinheiro.

Segundo Larissa, as divergências com seus pais, Silvana e Gilberto, são antigas e não tem relação com seu noivo, mas sim com o entendimento que ela teve de sua carreira após fazer 18 anos.

“A partir do momento que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que estava provendo durante todos esses anos”, conta Larissa.

“Só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”.

Na ocasião, foram exibidos áudios em que a atriz chega a pedir dinheiro para os pais para poder comprar comida na praia, além de documentos mostrando como era a divisão das empresas de Larissa antes de sua tomada de decisão.