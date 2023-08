Larissa Manoela quebra o silêncio após entrevista no Fantástico sobre rompimento com os pais: ‘Seguindo a vida’ (Reprodução/Instagram @larissamanoela)

Larissa Manoela entrou em um dos assuntos mais comentados da internet no domingo (13), durante uma reportagem no Fantástico sobre o rompimento com os pais. A atriz e empresária revelou as motivações pelas quais rompeu com a dupla e abriu mão de todo seu patrimônio conquistado durante 18 anos de carreira.

Na noite desta segunda-feira (14), com a repercussão da reportagem e evidência no assunto, Larissa Manoela resolveu se manifestar em relação às reações que tem recebido.

“Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer a todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem”, iniciou a atriz. “Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida em foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens.”

“Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês!”, finalizou.

Leia mais:

Entenda o caso

Durante uma entrevista ao Fantástico, da Globo, no domingo (13), Larissa Manoela revelou ter aberto mão de tudo o que ganhou em 18 anos de carreira para poder cuidar do próprio dinheiro.

De acordo com Larissa, as divergências com seus pais, Silvana e Gilberto, são antigas e na maioria das vezes envolvia seu controle financeiro.

“A partir do momento que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que estava provendo durante todos esses anos”, conta Larissa.

“Só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”.

Na ocasião, foram exibidos áudios em que a atriz chega a pedir dinheiro para os pais para poder comprar comida na praia, além de documentos mostrando como era a divisão das empresas de Larissa antes de sua tomada de decisão. O caso repercutiu nas redes sociais e tem se tornado um dos assuntos mais comentados do momento.