‘Falta de respeito’: O verdadeiro motivo para Jojo Todynho alfinetar funkeira

O pós-operatório de Jojo Todynho não está sendo apenas de piscina, praia e cuidado com a alimentação. A famosa está de olho nas redes sociais e nas notícias diárias, como a morte de MC Katia, que foi anunciada neste domingo (13).

Porém, a vencedora de A Fazenda 12 não falou muito sobre a artista, que é conhecida como uma das pioneiras do funk. Em suas redes sociais, Jojo resolveu criticar quem, segundo ela, fala demais. No Instagram, ela disse que é uma “falta de respeito” dar a notícia antes do pronunciamento da família.

Sem citar nomes, a carioca afirmou que nem tudo é curtida: “É de uma falta de respeito e de sensibilidade as pessoas postarem sobre o falecimento de outra sem a família ter sido comunicada. É tão triste. Pelo amor de Deus. Nem tudo é like, não”, disse Jojo, irritada.

Desabafo atingiu outra funkeira

A fala de Jojo Todynho acabou sendo direcionada para Veronica Costa, a mãe loira do funk. Segundo fãs da intérprete de Que Tiro Foi Esse, a funkeira teria anunciado a morte da amiga antes de a família ser avisada: “Podia ter esperado o pronunciamento da família primeiro”, concordou um seguidor.

“Poxa, ld aqui. [Você, Veronica] Saiu postando e nem esperou eu falar com a minha família... não gostei”, escreveu a página de MC Kátia.

A morte de MC Katia

Conhecida como a pioneira do funk, a cantora teve uma trombose em decorrência de um tumor benigno no útero. Ela passou por duas cirurgias, sendo a primeira para amputar parte de um dos pés e a segunda para amputar acima do joelho.

Na última semana, familiares e amigos criaram uma vaquinha para conseguir comprar a prótese e, até sexta-feira (11), foi arrecadado mais de R$ 30 mil, mas a meta era atingir R$ 50 mil. No sábado (12), uma amiga conseguiu a doação da prótese, mas a doação do dinheiro continuou.

