Fala dele! Cristiano Ronaldo atinge novo recorde inédito de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, atual campeão da Copa dos Campeões Árabes, alcançou um novo recorde no Instagram.

Sua conta, que já é a mais seguida da rede social há alguns anos, alcançou a marca de 600 milhões de seguidores no último sábado (13).

O atleta já é uma personalidade conhecida mundialmente, mas viu sua popularidade aumentar após a atual na final do campeonato árabe, em que viu seu time perder dois jogadores, mas graças aos seus dois gols, viu o time alcançar o título inédito.

A foto publicada na rede social junto com a taça está com quase 20 milhões de curtidas atualmente.

“Extremamente orgulhoso por ajudar a equipa a ganhar este importante troféu pela 1a vez! Obrigado a todos do clube que estiveram envolvidos nessa grande conquista e aos meus familiares e amigos por estarem sempre ao meu lado! Apoio fantástico dos nossos fãs! Isto também te pertence!”, escreveu o craque na legenda.

Por sua influência, os números do Instagram do time que defende também aumentou e hoje conta com 17,2 milhões de seguidores. Segundo o site GQ, no início do ano a rede social da equipe ganhou 8.4 milhões de seguidores cinco dias após o anúncio do jogador.

