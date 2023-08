Estreia de Fuzuê: As cenas bombásticas do primeiro capítulo da novela

Depois do sucesso de Vai na Fé, que chegou ao fim na última sexta-feira (11), o primeiro capítulo de Fuzuê vai ao ar nesta segunda-feira (14), com cenas de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que deseja resolver um segredo do pai.

Em cenas que vão ao ar mais tarde, a antagonista da novela da TV Globo fica chocada ao saber que César Montebello (Leopoldo Pacheco) teve uma filha fora do casamento e que há um tesouro escondido no terreno da loja de departamentos que dá nome ao folhetim.

Marina Ruy Barbosa vive vilã em Fuzuê, novela inédita na Globo (Reprodução/@marinaruybarbosa)

Outro ponto importante para destacar é que a vilã de Fuzuê é dona de uma joalheria, mas está de olho na herança que recebe depois da morte do pai. Em cenas do primeiro capítulo da novela da Globo, Preciosa fica furiosa ao perceber que é uma caça ao tesouro, já que ela fica apenas com documentos e indicações.

Com sua fortuna em jogo, já que ela terá que dividir tudo com a irmã por parte de pai, a personagem de Marina Ruy Barbosa também cria um plano contra Luna (Giovana Cordeiro), que é a protagonista de Fuzuê.

Luna quer descobrir onde está sua mãe

Logo no começo da novela escrita por Gustavo Reiz, a personagem principal quer saber por onde anda Maria Navalha (Olivia Araújo), que desaparece e acaba deixando algumas pistas. Mas, a produtora e vendedora de biojoias também fica de olho em câmeras e conversas para saber mais sobre sua mãe.

A moradora do Bairro de Fátima, que fica localizado no Centro do Rio de Janeiro, não aceita o sumiço repentino da matriarca, mas acaba se deparando com Preciosa, sua irmã por parte de pai, que não quer fortalecer os laços, mas desaparecer com ela também.

Fuzuê: Giovana Cordeiro faz a personagem Luna (Divulgação/Globo)

Em cenas que vão ao ar em breve, Luna se alia a Nero (Edson Celulari), o dono da loja de departamento, para encontrar o paradeiro da matriarca e também destruir a vilã de Fuzuê.

Além desses famosos, o elenco conta com Nicolas Prattes, Rogério Brito, Lília Cabral, Heslaine Vieira, Fernanda Rodrigues, Micael Borges, Douglas Silva, Danilo Maia, Pedro Carvalho, Cinnara Leal, Ruan Aguiar, Hilton Cobra, Michael Joelsas, Alice Camargo, Jessica Córes, Milton Filho, Maria Flor Silva, Juliano Cazarré, Michel Joelsas, Zezeh Barbosa, Deo Garcez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Clayton Nascimento, Bia Montez, Ingrid Klug, Cyria Coentro, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Theo Matos, Bruno de Mello, Nathalia Timberg, Felipe Simas, Val Perré e Noemia Oliveira.

