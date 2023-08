Encontro: salário de Tati Machado e Valéria Almeida não chega aos pés dos ganhos de Patrícia Poeta

Com a saída do apresentador Manoel Soares do ‘Encontro’, Tati Machado e Valéria Almeida, que já faziam parte do programa , ganharam destaque na programação e no coração dos fãs.

A demissão do apresentador coincidiu com as férias da âncora, Patrícia Poeta, e com isso as duas brilharam por duas semanas no comando do matinal.

Apesar de brilharem entre os fãs da Rede Globo, segundo o jornalista Alessandro Lo-bianco, do ‘A Tarde é Sua’, Tati e Valéria vivem, em termos salariais, situações completamente diferentes da apresentadora Patrícia Poeta.

Segundo o colunista, a apresentadora é uma das mais bem pagas na TV Globo, com ganhos mensais que chegam a R$ 400 mil, além de bônus das cotas publicitárias, que somadas, chegaria ao salário final de R$ 600 mil.

Na outra ponta, Tati e Valéria recebem, segundo Lo-bianco, um cachê mensal entre R$ 30 e R$ 40 mil, praticamente menos de 10% do faturamento que Patrícia Poeta tem no final do mês. Entretanto, o cachê das duas moças sobe consideravelmente sempre que elas têm que substituir a apresentadora no comando do programa.

REFORÇO

Ma semana passada, a emissora anunciou o novo do apresentador que virá reforçar as manhas da Globo ao lado de Poeta. Trata-se de Ernesto Xavier, filho da atriz Chica Xavier, que morreu no dia 8 de agosto de 2020. Xavier é , o jornalista, escritor e antropólogo e sua entrada deve marcar a nova fase do programa.

“Mãe, eu tô na Globo! Vocês estão preparados para me ver nas manhãs da Globo?”, escreveu em sua rede social ao publicar uma foto ao lado de Patrícia Poeta.