Efeito Larissa Manoela: Jojo Todynho aproveita e detona mãe nas redes sociais

Não é só Larissa Manoela que vive problemas com a família, Jojo Todynho também revelou que a convivência com a sua mãe não é a das melhores, chegando a afirmar que luta para tirar o nome dela da sua certidão de nascimento.

No Instagram, a cantora aproveitou a repercussão da entrevista da atriz, que foi protagonista da novela Além da Ilusão, para reafirmar que vai retirar o nome dela de sua certidão: “A mãe da Larissa Manoela está boa para dar as mãos para a minha mãe”, começou ela.

A vencedora de A Fazenda 12 contou ainda que guarda as conversas que tem com a mãe: “Ela dizia que nunca tinha me pedido nada. Acreditam que ela dizia isso? Mas graças a Deus guardo tudo bonitinho aqui, os comprovantes. Prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Ela vai se recuperar, vai sim”.

Em fevereiro deste ano, Jojo Todynho confirmou que enfrentaria sua mãe na Justiça, após as declarações feitas por ela serem divulgadas por Lucas Souza, ex-marido da cantora: “Queria deixar aqui é que, daqui a pouco vai sair aí mídia, é que eu entrei com um processo de exclusão do nome ,dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai”.

Em seguida, a cantora explicou sua decisão e voltou a falar do carinho que tem por sua avó: “E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família”.

Ao longo das postagens, Jojo Todynho disse que mantém sua vida em família fora da mídia: “Não faço exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi para as pessoas que ficam indo na porta da minha avó: ‘pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evita’”.

Jojo contatou aos fãs que colocou câmera de segurança na casa da avó e voltou a falar que tudo que ela conquistou foi por causa dela: “Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho”.

A famosa também falou sobre o sonho de ser mãe e voltou a falar do processo contra sua mãe: “Quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só pra deixar esclarecido”.

