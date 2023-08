De dinheiro para milho a título de mercenária, entenda os motivos do rompimento entre Larissa Manoela e seus pais

A atriz e empresária Larissa Manoela falou abertamente sobre os motivos que a levaram a romper relações com seus pais, Silvana e Gilberto.

Em declarações ao Fantástico, Larissa relatou em detalhes o ocorrido e as motivações para romper seu relacionamento com os pais.

Com 22 anos de vida e 18 de carreira, Larissa conta que as divergências com os pais são antigas e iniciaram aos 18 anos: “A partir do momento que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos”.

Trabalhando como modelo desde cedo, Larissa revela que não sabia ao certo quanto ganhava e qual o destino e aplicações de seu dinheiro. Com isso, no último ano, a atriz decidiu ir a fundo para entender a situação de seus ganhos.

“Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, conta.

Mesada e dinheiro para milho

Segundo a atriz, as cobranças para saber sobre os negócios e suas finanças não foram bem recebidas pelos pais, especialmente pela mãe. O áudio de uma das discussões entre as duas também foi publicado.

Na gravação, é possível ouvir Silvana dizer: “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”.

Larissa então afirma que sua relação com o próprio dinheiro era resumida ao recebimento de mesadas, e que qualquer compra feita por ela precisava ser autorizada pelos pais.

“Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização”.

Para exemplificar a situação, ela exibiu um áudio em que pede para o pai fazer um pix para que ela possa aproveitar um dia na praia.

“Pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”.

Finalizando, a atriz revela que abriu mão de seu patrimônio, avaliado em R$18 milhões, para seguir em frente. E diz não ter intenção de recuperar o valor por meios judiciais.

Apesar disso, ela afirma que é um dos momentos mais delicados de sua vida.

“Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los”.