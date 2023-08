Autor de ‘Fuzuê’ escrevia para Record e compara as emissoras: “sem pudor” Imagem: reprodução Instagram (@gustavoreiz)

‘Fuzuê', nova trama do horário das 19h Rede Globo estreia hoje, segunda-feira (14) e traz uma novidade. É a primeira do autor Gustavo Reiz na emissora.

Responsável por novelas famosas na Record, como “Dona Xepa” e “Escrava Mãe”, em entrevista ao site Splash, Reiz falou da liberdade que tem em sua nova casa e comparou as formas de pensar das concorrentes.

“Tenho a consciência de que estou escrevendo para outro público. Novela na Record era diferente. Os temas são outros, tem também a abordagem religiosa. É importante você escrever lembrando qual é a emissora e os objetivos dela e daquele produto. ‘Fuzuê’ é a cara das novelas históricas das 19h da Globo. Tem todos os elementos de um folhetim sem pudor. É um clássico”.

O autor também falou da pressão que é encaixar uma novela logo após ‘Vai na Fé', sucesso de audiência na emissora.

Tenho um caderno em que anoto ideias de grandes viradas. Sou noveleiro mesmo, né? Procuro ter situações que podemos colocar ali no meio e conquistar o público. Temos que estar atentos ao que querem assistir naquele momento, e o segredo são essas cartinhas na manga”.

O autor chegou a dizer, inclusive, que assistia a novela da concorrência.

“Também fui aquele fã de ‘Vai na Fé’. Desde o começo, quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu sempre postava. Sou fã da Rosane [autora]. O sucesso de uma novela é o sucesso do gênero. Vibro quando uma trama conquista o público.”

As cenas bombásticas do primeiro capítulo da novela

Depois do sucesso de Vai na Fé, que chegou ao fim na última sexta-feira (11), o primeiro capítulo de Fuzuê vai ao ar nesta segunda-feira (14), com cenas de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que deseja resolver um segredo do pai.

Em cenas que vão ao ar mais tarde, a antagonista da novela da TV Globo fica chocada ao saber que César Montebello (Leopoldo Pacheco) teve uma filha fora do casamento e que há um tesouro escondido no terreno da loja de departamentos que dá nome ao folhetim.

Outro ponto importante para destacar é que a vilã de Fuzuê é dona de uma joalheria, mas está de olho na herança que recebe depois da morte do pai. Em cenas do primeiro capítulo da novela da Globo, Preciosa fica furiosa ao perceber que é uma caça ao tesouro, já que ela fica apenas com documentos e indicações.

Estreia de Fuzuê: Marina Ruy Barbosa é Preciosa e Giovana Cordeiro é Luna (Fábio Rocha/Globo)

