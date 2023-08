Após queda de janela, Sidney Sampaio nega depressão: ‘Algum tipo de pânico’

O ator Sidney Sampaio, que caiu da janela de um hotel de Copacabana, no Rio de Janeiro, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo agora foi a revelação do que aconteceu antes do acidente.

Ao Domingo Espetacular, da Record TV, o famoso negou ter depressão e disse que não se lembra exatamente do motivo: “Eu não me lembro das razões para eu me jogar do apartamento, mas acho que tem relação a algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento”, revelou o artista.

Na entrevista, ele também falou que estava sendo perseguido ou alguma coisa estava lhe fazendo mal. Ele ainda lembrou que não estava totalmente lúcido e não se lembra de tudo que aconteceu: “O que eu me recordo do fato em si é de sentir medo, medo de pedir ajuda, me lembro de estar muito assustado com algumas coisas, não me recordo direito do quê”.

Vídeo: Ex-Global, Sidney Sampaio destrói quarto e se joga de janela de hotel Imagem: reprodução Instagram (@sidneysampaiooficial)

Aos 43 anos, o ex-ator da TV Globo disse ter misturado vodka com medicamentos para dormir na noite em que caiu da janela do banheiro do hotel, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Na entrevista, Sidney Sampaio relatou que a queda foi uma consequência do uso indevido de remédios para insônia.

Ele afirmou também que tomou uma dose de vodca na noite do ocorrido e não conseguiu dormir por conta da ansiedade: “Minha irmã acabou me dando o remédio que ela toma para dormir. Eu não dormi logo de início e acabei tomando outro remédio”.

Testemunhas que viram o momento em que o ator de novela caiu. Segundo elas, Sidney Sampaio sofreu duas quedas entre os andares do hotel, mas tudo começou de manhã quando ele foi visto alterado e, por volta das 7 horas, funcionários começaram a ouvir barulhos de vidro se quebrando.

Naquele momento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ator ao hospital, que confirmou que ele sofreu duas fraturas.

