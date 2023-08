Após noitada com anão, Andressa Urach quer gravar cenas com famosas: “Denise Rocha já topou”

Fim de semana agitado de Andressa Urach: sexo com anão, tatuagem íntima e desejo de ficar com famosas (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach teve um fim de semana bem agitado. Ela viajou para São Paulo, onde realizou o fetiche de gravar cenas de sexo com um anão, fez uma tatuagem íntima e ainda falou aos seus seguidores que quer ficar com algumas famosas, entre elas Geisy Arruda, Deolane Bezerra e a MC Pipokinha.

As declarações foram feitas nos stories de seu Instagram, onde ela respondeu a questionamentos de seus seguidores. “Seria top gravar com ela para meu Privacy. Eu pegaria ela com certeza. Ia ser tudo de bom”, disse a loira sobre Pipokinha.

Em outro post, ela falou sobre Geisy Arruda. “Pegaria ela sim, com certeza”. Depois, foi questionada sobre Deolane Bezerra. “Eu acho que ela não gosta de mulher, mas eu pegaria ela com certeza. Acho ela linda”, revelou.

Andressa Urach falou sobre famosas com quem quer gravar cenas de sexo (Reprodução/Instagram)

Já sobre Denise Rocha, a rival com quem teve várias brigas durante “A Fazenda 6”, ela falou: “Gente, ela está uma gostosa. Eu pegaria ela fácil, todinha, da cabeça aos pés”, disparou. Em seguida, ela voltou a falar sobre a “Furacão da CPI”, dizendo que enquanto elas estavam no reality show “se odiavam”. Logo depois, ela postou comemorando o fato que Denise topou realizar o fetiche.

Andressa ainda falou sobre gravar cenas de sexo com Sabrina Boing Boing e seu namorado e disse que está em busca de um homem negro e bem dotado. Enquanto isso, recebeu elogios sobre sua atuação com o anão Pistolinha, cujas cenas foram publicadas em seu Privacy.

“Amei os momentos com um homem pequeno”, escreveu Andressa em uma postagem. Vestida de “Branca de Neve”, ela gravou com o anão em um motel, tudo acompanhado de perto por um amigo e pelo filho, Arthur Urach, de 18 anos.

O nome de Andressa ficou nos ‘trending topics’ do Twitter por conta do seu vídeo com o anão. Mas ela também já apareceu fazendo a chamada “chuva dourada”, onde um homem urina sobre ela.

A modelo tem sido muito criticada por permitir que o filho grave seus conteúdos adultos, mas disse que não deixa se abater com os comentários negativos e ressalta que tudo não se passa de “um trabalho”.

“Eu não tenho vergonha, eu não sinto nada, ele não sente nada. É extremamente profissional. Arthur é um ótimo fotógrafo, faz as gravações de uma maneira excepcional, até fala às vezes sobre qual a melhor posição, o que tem que fazer, então ele é extremamente profissional”, garantiu.

Tatuagem íntima

E o fim de semana da modelo ainda teve mais novidades, entre elas uma tatuagem íntima. Ela mostrou aos seus seguidores quando estava no estúdio de Sabrina Boing Boing para fazer um desenho em seu ânus. Tudo, claro, foi gravado e postado no Privacy.

A loira diz que fez outros dois desenhos e também teve a companhia do filho, que também tatuou a mão. “Ela vai retocar a tatuagem que ele tem na mão e vai fazer na outra. E depois virão as minhas...estou ansiosa”, revelou.

