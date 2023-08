Moda: 5 tendências de jaquetas que você verá em todos os lugares nos próximos meses

A jaqueta é sem dúvida a melhor peça para completar um visual com estilo e ainda se proteger nos dias não tão frios que oscilam entre o gelado e o quente. E, se você adora estilizar um look com um casaco por cima, saiba quais são as tendências que dominarão esse finzinho de inverno e dias gelados na primavera. Das jaquetas jeans, às jaquetas dos anos 80 que voltaram com tudo, todas vão querer ter essas peças no guarda-roupa.

5 tendências de jaquetas que você vai ver em todos os lugares nos próximos meses

Blazers dos anos 80

Os blazers que nunca saem de moda, estão recebendo o tratamento dos “anos 80″, desta vez. Estamos vendo um aumento nos estilos que apresentam detalhes de design como ombros larogs, cinturas definidas e detalhes em ouro barroco que acenam para as silhuetas poderosas da época. Embora esses blazers fossem combinados principalmente com saias lápis na época, hoje podem ser utilizados com minissaias e jeans despojados para um toque moderno.

Jaquetas de couro oversized

Nesta temporada, as jaquetas de couro oversized continuam reinando, com destaque para as jaquetas com gola entalhada e ombros arredondados.

Jaquetas Bouclé

A peça que define a estética luxuosa não é outra senão uma jaqueta bouclé. Com seu tecido texturizado e belos detalhes de botões dourados, é quase impossível não parecer sofisticada em um desses estilos estruturados, quer você use um com jeans e sapatilhas ou sobre um vestido ondulado.

Jaquetas bomber

Jaquetas bomber são outra tendência que adora voltar todos os anos. Os detalhes que definem esta temporada são sobre bolsos grandes para uma sensação de “utilidade”.

Jaquetas jeans

Embora as jaquetas jeans sejam mais um item básico da estação do que qualquer outra coisa, a forma clássica do caminhoneiro está mais uma vez em alta. Quer você use um em um conjunto todo de jeans ou o eleve com outras combinações. aqui está a sugestão para investir em um ou tirar o seu do armário.