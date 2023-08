Estreia de Fuzuê: Ary Fontoura vive francês com sotaque nordestino; entenda

Fuzuê: Ary Fontoura vive o dono do Beco do Gambá (Divulgação/Globo)

Fuzuê também abre espaço para os veteranos da TV e prova disso é que Ary Fontoura foi escalado para interpretar Seu Lampião, um importante personagem da novela que vai substituir Vai na Fé a partir da próxima segunda-feira (14).

Na trama escrita por Gustavo Reiz, ele é dono do Beco do Gambá, uma casa de shows onde trabalha Luna (Giovana Cordeiro), protagonista da novela das sete horas . Sensível e delicado, o idoso se mostra um grande amigo da jovem, que é seu braço direito na administração da casa.

Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo (Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação/Globo)

Com sotaque nordestino, Seu Lampião diz ser francês, mas há quem não acredite muito nessa história. Além disso, a publicação também destaca que ele é um dos grandes protetores de Maria Navalha (Olivia Araújo), a mãe da mocinha que desaparece misteriosamente com um mapa em mãos ao longo do folhetim.

Mas, nem todos são amigos deste senhor. Em Fuzuê, Seu Lampião vive uma grande rixa com Domingos (Deo Garcez), que também trabalha com eventos no bairro da Lapa.

Quanto tempo a novela da Globo fica no ar?

A próxima novela das sete, na TV Globo, não será muito longa. Segundo o colunista Flávio Ricco, do site R7, a produção que vai substituir Vai na Fé deve contar com 173 capítulos, isso pode mudar caso a direção do canal mude de ideia.

Com estreia na próxima segunda-feira (14), Fuzuê fica na televisão até o dia 01 de março de 2024. Sendo assim, a próxima novela da emissora estreia na segunda-feira (04).

Fuzuê: Ruan Aguiar e Heslaine Vieira são os intérpretes de Merreca e Soraya (Divulgação/Globo)

O elenco também conta com Nicolas Prattes, Rogério Brito, Lília Cabral, Leopoldo Pacheco, Heslaine Vieira, Fernanda Rodrigues, Douglas Silva, Danilo Maia, Pedro Carvalho, Cinnara Leal, Ruan Aguiar, Micael Borges, Hilton Cobra, Michael Joelsas, Alice Camargo, Jessica Córes, Milton Filho, Maria Flor Silva, Juliano Cazarré, Michel Joelsas, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Clayton Nascimento, Bia Montez, Ingrid Klug, Cyria Coentro, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Theo Matos, Bruno de Mello, Nathalia Timberg, Felipe Simas, Val Perré e Noemia Oliveira.

