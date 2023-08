Atleta profissional de esporte eletrônico diz que não namora para dar mais atenção a jogo

Na vida é preciso tomar algumas escolhas difíceis e entender o que é melhor para nós e para o nosso futuro.

Foi com esse pensamento que Ilya Osipov ‘m0NESY’, de 18 anos, atleta profissional de Counter-Strike: Global Offensive, um jogo de tiro on-line, optou pela carreira no game ao invés de namorar.

O jovem russo é o jogador mais jovem da liga conquistar os campeonatos IEM Katowice e IEM Cologne, ambos em 2023, e deu a declaração após sua equipe, G2 Esports, vencer este segundo.

Na ocasião, seu companheiro de equipe Nemanja ‘HuNter’ o elogiou por estar solteiro e mesmo assim não se preocupar em encontrar um amor, o que na sua opinião, melhoria sua performance no game.

“Estou muito feliz por ele [m0NESY] ainda não estar muito envolvido em relacionamentos com garotas. Porque agora é muito difícil encontrar um realmente decente. Isso se deve ao nosso trabalho: viajamos muito e não estamos tanto em casa, então é muito difícil construir um relacionamento ideal. Fico feliz que ele ainda esteja solteiro e não se importe muito em procurar. Ele continua sendo um cara que joga muito CS”, comentou HuNter.

m0NESY, que joga na posição de AWPer, concordou com a fala do parceiro, mas disse que agora seu foco é no trabalho, ou seja, no jogo.

“De certa forma HuNter está certo. Agora tento focar mais no jogo. Sim, eu tinha uma namorada. Ela precisava ter muita atenção, mas eu procuro focar mais no jogo. Eu gosto de jogar muito sendo tão novo. O mais importante é que eu me divirta e veja o progresso”, declarou o jovem ao site Escorenews.

Saiba mais sobre m0NESY

Segundo o Globo Esporte, o atleta foi negociado pelo time ucraniano NAVI ao europeu G2 em 2022, quando ainda tinha 16 anos.

Ele surgiu no cenário profissional de CS:GO como uma das maiores promessas da história do jogo.

Para o jogador, conquistar o IEM Katowice e o IEM Cologne, considerados os campeonatos internacionais mais importantes para a modalidade, foi mais significativo do que ganhar o major, campeonato mundial.

“Vencer Katowice e Colônia no mesmo ano é até melhor do que vencer um Major. Talvez eu esteja errado, os fãs que decidem [o que é maior], mas, para mim, vencer Colônia e Katowice no mesmo ano é algo a mais, sabe? Major é um sonho de todo mundo, é algo a mais também, mas Katowice e Colônia, dois dos melhores torneios do ano, fazem valer a pena”, disse em entrevista ao Dust2 Brasil.

A G2 é apenas a terceira equipe a conquistar os dois campeonatos de forma consecutiva. Antes, a Fnatic, em 2015, e FaZe Clan, em 2022, conseguiram o feito.

