‘Terrorismo alimentar’ faz perfil de Maíra Cardi ser invadido por nutricionistas

Maíra Cardi revelou ter sofrido trauma no esporte escolhido por sua filha (Reprodução / Instagram)

Uma publicação de Maíra Cardi causou uma grande confusão entre seus seguidores. Após compartilhar uma receita de “bolo de chocolate”, a coach de emagrecimento afirmou, sem embasamento científico, que a iguaria pode causar Alzheimer e outras patologias.

A publicação, feita por ela na noite do dia 09 de agosto, recebeu uma série de críticas dos seguidores que ficaram incrédulos com o tipo de informação compartilhado pela influenciadora.

No registro, é possível acompanhar uma receita de bolo de chocolate onde a legenda apenas diz: “O final vai te surpreender”.

Nas imagens, uma receita de bolo de chocolate é feita passo a passo e termina com a imagem de uma idosa em uma cama de hospital. No final, os nomes de diversas doenças são citados, entre eles, Alzheimer, insuficiência hepática, câncer, alergia e doença celíaca. O vídeo é finalizado com a interrogação: ‘Você acha gostosa?’.

Chuva de críticas

Após a publicação, diversas nutricionistas foram ao perfil da influenciadora e coach de emagrecimento, criticar a publicação feita por ela.

Afirmando tratar-se de “Terrorismo alimentar” ou “Terrorismo nutricional”, as profissionais criticaram a postura da coach afirmando que não existe embasamento científico que permita conectar o bolo em questão com as doenças citadas por ela na publicação.

“Sabe o que mata mesmo? Terrorismo nutricional!”, comentou uma nutricionista ao que outra completou: “Por favor, denunciem essa mulher ao conselho”.

Leia também: Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro é oficialmente adiado: ‘Sem previsão’

Por sua vez, uma mãe também contradisse a postagem: “Não! Doença celíaca não amada, meu filho é celíaco e não tem ligação com isso! Doença celíaca é uma doença autoimune, isso aqui é uma falta de informação”!

“Comer um pedaço de bolo não vai fazer você ter um infarto ou algum desses problemas de saúde. Saúde não vem de um alimento isolado, como também não acaba por causa do mesmo! É um contexto geral, rotina, hábitos e também saúde mental! Todos os alimentos são bem-vindos em uma alimentação verdadeiramente saudável, equilíbrio sempre será a chave, você pode comer o que quiser com consciência. Menos terrorismo nutricional pessoal, nutrição e saúde não são preto no branco”, finalizou outra nutricionista.