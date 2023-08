Noivo de Larissa Manoela é acusado de dar golpe nos sogros

Boatos divulgados na tarde da última sexta-feira, 11 de agosto, deram um novo capítulo ao drama familiar envolvendo a atriz Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto.

Segundo informações, divulgadas pela Quem, o caso passou a ser discutido depois que o programa Fofocalizando teria noticiado um suposto golpe do noivo da atriz, André Luiz Frambach.

Conforme divulgado pelo programa, Larissa gostaria de dar para o noivo um automóvel da família que estava à venda por R$1,2 milhão. No entanto, seus pais foram imediatamente contra a ideia e propuseram realizar a venda o veículo por um valor abaixo da tabela. Isso seria uma forma de ‘presentear’ o genro.

O rapaz então teria vendido o veículo por um valor superior ao que utilizou para comprar o carro, caracterizando assim um “suposto golpe” nos sogros.

Pronunciamento da equipe

Diante das informações divulgadas, a equipe da atriz e de seu noivo se pronunciou descartando as possibilidades de que um golpe teria acontecido envolvendo o casal e os pais dela.

“A informação veiculada hoje no programa Fofocalizando sobre uma suposta compra e revenda, por parte de André Luiz Frambach, de um carro com valor acima de 1 milhão de reais, não procede”.

“Em 2022, os pais de Larissa ofereceram a André uma Toyota Hilux, ano 2013 (com quase dez anos de uso), pelo valor compatível com o que se espera no mercado, ou seja: R$85 mil”.

“André comprou o carro com o dinheiro do seu trabalho como ator, ofício que exerce desde os seus oito anos de idade. No entanto, ele não foi informado de que a blindagem estava vencida, um serviço extremamente caro de ser realizado”, revela a equipe.

Leia também: Aproveitando as férias, Larissa Manoela ‘esquece’ o aniversário da mãe

Segundo o programa de fofocas do SBT, os pais de Larissa não esperavam que o carro fosse vendido logo após ser adquirido pelo genro, causando uma quebra em seu relacionamento com o genro. No entanto, o pronunciamento da equipe do ator negou essa informação.

“O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra. Vale ressaltar que o veículo tem dez anos de uso e o mesmo modelo, 0Km, é comercializado pelo valor aproximado de R$400 mil”, finaliza a equipe.