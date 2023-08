Jojo Todynho revela recomendações médicas sobre sexo após a bariátrica: 40 dias sem

A cantora Jojo Todynho mostrou que está levando com “leveza” o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Após se submeter ao procedimento médico na última terça-feira, 08 de agosto, Jojo vem compartilhando os passos do pós-operatório em suas redes sociais.

Conforme informações do portal Metrópoles, a cantora e influenciadora revelou que segue na dieta líquida após a cirurgia, seguindo à risca às orientações médicas. Jojo também revelou uma outra informação: ela precisará passar ao menos 40 dias sem sexo!

“O doutor falou que são 40 dias para voltar às brincadeiras. Eu falei: ‘Quando eu voltar, vou voltar com hímen, uma mocinha”, revela a cantora em meio a risos e brincadeiras.

Nada de ‘brincadeiras’

Na ocasião em que divulgou as orientações médicas, Jojo estava acompanhada e foi informada de que o médico proibiu apenas a penetração, e não a relação em si. Mas a cantora foi rápida e afirmou que não é de ‘brincadeiras e somente preliminares’.

“Eu quero brincar para ir para a montanha russa. Para mim tem que ter um soca-soca. Deixa meu hímen colar, porque aí vai fazer igual fez lá com a Jade, tem que voltar com o lençol sujo de sangue”, brincou a cantora fazendo uma referência à novela “O Clone”.

Leia também: ‘Uma tristeza’: Jojo Todynho está arrependida da cirurgia bariátrica?

E mostrando que segue atenta às orientações, Jojo também informou que está aguardando a liberação para colocar um Implanon, implante anticoncepcional que pode auxiliar no pós-operatório uma vez que, com a mudança no organismo, mulheres bariatricadas têm uma maior possibilidade de engravidar após a cirurgia.

Neste cenário, uma gravidez pode trazer riscos e complicações para a mãe e o bebê, contrariando uma das motivações de Jojo para se submeter à cirurgia: a vontade de ser mãe e ter uma gestação saudável e com menos riscos para ela e para a criança.