Estreia de Fuzuê: Fernanda Rodrigues flerta com a riqueza, sem saber de tesouro

Fernanda Rodrigues será uma menina que flerta com a riqueza, mas na verdade é apenas a filha do dono da Fuzuê, loja que dá nome à novela que estreia na próxima segunda-feira (14), substituindo Vai na Fé.

Diferente da personagem que viveu em O Outro Lado do Paraíso, trama de 2017, Alícia é a garota-propaganda da empresa de Nero (Edson Celulari), que é seu pai. Ela também ajuda na administração da loja, mas não leve o menor jeito para os negócios.

Na novela da Globo, Fernanda Rodrigues também é irmã de Miguel, personagem de Nicolas Prattes e tem o sonho de ser muito rica e fazer parte da alta sociedade carioca. Mas, para isso, ela precisa largar a imagem de uma mulher cafona, já que ela é herdeira de uma loja de departamentos vista com maus olhos por algumas pessoas de poder.

Em Fuzuê, esta personagem também aparece casada com Claudio, vivido por Douglas Silva, e é mãe de uma menina, que se chama Valentina (Maria Flor Silva). A estreia de Fuzuê, na próxima segunda-feira (14), na faixa das 19 horas, na TV Globo.

A famosa mudou o visual para a novela

Escalada para viver a personagem Alícia, em Fuzuê, Fernanda Rodrigues mudou o seu visual. Quem acompanha a atriz no Instagram percebeu que ela está mais loira e com o cabelo mais longo.

Conheça a história de Fuzuê

A loja de departamentos de Nero é um dos principais cenários da novela da Globo, principalmente, depois que foi descoberto que o terreno onde ela fica esconde um tesouro há 300 anos, fato este que não é do conhecimento do próprio dono do estabelecimento comercial.

A informação, no entanto, chega até Preciosa (Marina Ruy Barbosa), antagonista da novela, que decide derrubar tudo para pôr suas mãos no tesouro perdido. Aliás, Maria Navalha (Olívia Araújo) também acaba desaparecendo do local com um mapa em mãos. Sendo assim, a protagonista Luana (Giovana Cordeiro) se aliará a Nero para encontrar o paradeiro da matriarca, bem como contra a víbora.

