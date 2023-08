“Vou melhorar”, diz João Guilherme após passar por cirurgia

João Guilherme veio à público na noite da última quinta-feira (1) avisar que estava tudo bem após ter passado por uma cirurgia.

“Ai, meu joelho’. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos seus joelhos”, escreveu o ator de 21 anos.

Segundo a assessoria, em contato com a revista Quem, o jovem machucou o joelho enquanto andava de skate há dois meses.

“Ele fez tratamento e fisioterapia na época em que estava gravando um projeto. Aí agora que finalizou e está esperando para começar novos trabalhos, deu certo organizar a agenda para fazer a cirurgia”.

LEIA TAMBÉM: Veterano moribundo de 83 anos acusa Katy Perry de querer tirar sua casa

Quele Souza, ex de ‘O Kanalha’, diz ter sido trocada por Pabllo Vittar por interesse

Quele Souza utilizou as redes sociais na última quinta-feira (10) para desabafar sobre o fim do seu relacionamento com o cantor Danrlei O Kanalha.

Causando polêmica, a mulher disse que foi traída e acusou Pabllo Vittar de ser culpada pelo término.

“Chorei três meses sem parar. Era a maior falta de respeito eles dois. Ele ainda estava namorando comigo”, começou o relato.

“Eu estava desconfiada. Ele falava que só estava trabalhando... Ficavam na putaria os dois e falando que era trabalho, que eu tinha que entender. Fiquei doente porque tudo ele me culpava”, continuou a fisioterapeuta.

A jovem ainda relata que, após o término, se sentiu culpada e pediu para retomar com o cantor.

“Ainda me senti culpada e pedi perdão a ele para voltar. Ele não quis porque disse que estava apaixonado pela Pabllo”.

Quele Souza, ex de ‘O Kanalha’, diz ter sido trocada por Pabllo Vittar por interesse Imagem: reprodução Instagram

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Representativo’: Samuel de Assis enaltece Vai na Fé para Patrícia Poeta

⋅ Namorado de Marina Ruy Barbosa usa acessório milionário em evento, que surpreende pelo valor

⋅ Em homenagem à filha que faria 53 anos, Gloria Perez publica comovente mensagem: “A casa está muda”