Veterano moribundo de 83 anos acusa Katy Perry de querer tirar sua casa

Katy Perry e Orlando Bloom estão envolvidos em um escândalo, mas ao contrário de outras estrelas onde suas relações amorosas foram as que receberam toda a atenção, o desses famosos foi por uma batalha imobiliária com um veterano idoso.

As acusações contra a intérprete de Roar e seu parceiro chegam anos depois de também terem sido acusados por duas freiras por causa de uma propriedade de dois hectares em Los Feliz, Califórnia.

Se trata da mansão que eles têm em Montecito, Califórnia, que compraram em 2021 por 14,2 milhões de dólares.

Quem é o homem que denunciou Katy Perry?

De acordo com o Daily Mail, trata-se de Carl Westcott, um homem de 83 anos, que se mudou para a casa há apenas dois meses antes de Perry e Bloom comprarem a propriedade de 8,9 acres.

Westcott alega às autoridades que o contrato realizado em 14 de julho de 2020 para a venda de sua casa foi feito quando ele "carecia da capacidade mental para compreender a natureza e as prováveis consequências do contrato".

O idoso serviu no Exército dos Estados Unidos como membro do Serviço Aerotransportado 101, e comprou a casa com a intenção de viver nela "o resto de sua vida".

O homem sofre da doença de Huntington (uma doença cerebral mortal) e tinha feito ”uma cirurgia de mais de seis horas menos de uma semana antes do contrato proposto”, estava com “suas faculdades mentais gravemente reduzidas, o ponto de que ele não estava em seu juízo perfeito e não era capaz de dar seu consentimento livre, voluntário ou inteligente ao contrato”.

Antes de suas declarações, Perry e Bloom responderam compreendendo sua situação, mas lhe ofereceram mais dinheiro, devido ao seu desejo de ficar na mansão. Ele respondeu mencionando que “estava considerando isso profundamente, mas que estava nos últimos anos de sua vida e não podia vender sua casa”.

No entanto, a cantora e o ator decidiram responder de forma mais contundente com um advogado, mencionando que não estão dispostos a sair e, por conseguinte, a venda deve ser concluída.

A luta os levará a se enfrentarem legalmente num julgamento marcado para o final de agosto.