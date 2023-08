‘Uma tristeza’: Jojo Todynho está arrependida da cirurgia bariátrica?

Logo nos primeiros dias de recuperação da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho voltou para casa e para os stories do Instagram, onde ela falou um pouco de sua rotina, mas também reclamou de algo que “não tinha pensado”.

Enquanto estava no quintal de sua casa, a intérprete de Que Tiro Foi Esse lamentou um fato que deve acontecer ao longo da recuperação: “Gente, está me dando uma tristeza, eu perdi o meu guarda-roupa todo. Esse bazar que eu vou fazer no final do ano vai praticamente todo. Vai tudo embora”, disse ela, lembrando que vai perder mais peso.

Mas, o momento de tristeza passou e Jojo Todynho refez o seu pensamento. Aos fãs e seguidores, a cantora disse que não perdeu nada: “Não perdi não, eu ganhei roupas novas”, comemorou ela, que aproveitou para fazer um convite para possíveis publicidades.

Ainda na área da piscina, a campeã de A Fazenda 12 contou um detalhe sobre a cirurgia bariátrica: “O Toddy agora vai viver de boca fechada, fizeram um furo bem na boca dele”, brincou ela, ao mostrar a tatuagem.

Segundo Jojo Todynho ela também está restrita a algumas áreas da casa, que está em reforma: “Eu não vou à cozinha, meu espaço são da sala pro quarto, quintal e banheiro. Na minha casa tem coisas gostosas e eu me proibi. Eu falei para o meu boy ‘não passa mal agora não’”.

Reprodução Jojo Todynho faz atualização sobre seu estado de saúde após cirurgia bariátrica Foto: @jojotodynho (Instagram)

Após dias no hospital, Jojo Todynho recebe alta hospitalar

Jojo estava sumida das redes sociais, mas nesta quinta-feira (10), ela voltou para informar os fãs que teve alta hospitalar. Agora, a cantora segue sua recuperação da cirurgia bariátrica.

Enquanto estava no hospital, Jojo fez poucos vídeos, mas falou sobre o procedimento médico: “Eu estou muito feliz, porque sei que foi a melhor decisão da minha vida. O processo é longo, mas eu vou passar por ele desfilando. Determinação e força é meu segundo nome”.

