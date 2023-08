Será ele o escolhido? Dizem que Shakira está cada vez mais próxima de Jimmy Butler

Desde que se separou de Piqué em junho passado, Shakira não só viveu um dos anos com mais contrastes de momentos, mas também foi ligada a mais de oito homens diferentes, o que provocou que as teorias sobre sua vida amorosa ficassem um pouco dispersas.

Mas, existem duas figuras do esporte que se tornaram as preferidas para a colombiana, ou pelo menos é o que a mídia parece indicar, a relacionando com o sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, e o jogador da NBA, Jimmy Butler, pois com ambos ela foi vista saindo em encontros para restaurantes e passeios de iate.

Até o momento, não foi confirmada uma relação entre eles, mas a revista People teria divulgado informações sobre um possível romance entre o piloto e a cantora, comentando que eles estavam na etapa de flertar, se conhecer e sair.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Isso se tornou ainda mais forte quando Shakira foi vista no Grande Prêmio de Miami, Barcelona e Silverstone, fazendo parte da lista de convidados especiais e acentuando os rumores de romance com Hamilton, que foram dissolvidos de forma abrupta, quando se especulou que o piloto não desejava mais que a colombiana comparecesse aos eventos.

Por outro lado está Jimmy Butler, que faz parte do time favorito de Shakira, o Miami Heat, a quem ela tem apoiado em várias ocasiões desde sua mudança para Miami e com quem foi vista saindo para restaurantes.

Shakira e Jimmy Butler mais próximos do que nunca?

Desde maio passado, Shakira e Jimmy Butler foram ligados sentimentalmente, e uma fonte próxima teria revelado à US Weekly que as coisas estão indo bem entre o casal. Além disso, outra fonte disse à revista que: “Eles vêm se aproximando gradualmente nas últimas semanas. Jimmy faz Shakira sorrir e ela realmente está gostando de conhecê-lo em um nível mais profundo”.

Ele, por sua vez, acrescentou que, para a colombiana, o jogador da NBA é diferente dos demais, o que a fez se sentir valorizada e aprecia que ele seja o responsável por tomar a iniciativa.

“Ele é quem faz planos com ela, a segue e isso faz com que ela se sinta valorizada”, acrescentaram que “Definitivamente ela está aberta para ver para onde as coisas vão no futuro” e terminaram: “É muito cedo para saber se existe potencial a longo prazo na relação”.

A relação entre Shakira e Jimmy Butler

Os rumores começaram em maio quando Shakira compareceu a um dos jogos do Miami Heat, desde então, ambas as celebridades têm interagido nas redes sociais e compartilhado momentos juntos.

Isso foi acentuado quando a colombiana compartilhou um acróstico com a palavra ‘HEAT’, palavra que forma o nome do seu time de basquete favorito.

Até o momento nada foi confirmado, por enquanto sabemos que Jimmy Butler e Kaitlin Nowak mantiveram um relacionamento em segredo desde 2019, tendo uma filha em comum que eles chamaram de Rylee. O jogador também foi relacionado a Selena Gomez em 2020.