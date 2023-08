Se você gostou de “Tubarão: Mar de Sangue”, estes são 3 filmes semelhantes que você pode assistir na Netflix

Desde sua recente chegada ao catálogo da Netflix, o thriller de terror Tubarão: Mar de sangue conseguiu prender as audiências na plataforma com uma história repleta de suspense e gore.

O longa-metragem segue um grupo de amigos que decidem roubar um par de motos aquáticas para se divertirem durante uma viagem à praia. No entanto, devido à sua imprudência, eles se chocam de frente.

A colisão deixa uma pessoa ferida e destrói os veículos, por isso ficam presos no alto mar. Mas o difícil não será voltar para a costa, mas sim sobreviver aos tubarões brancos que os ameaçam.

Se você assistiu a esta produção, ficou preso na cadeira e agora quer ver mais histórias sobre ataques de predadores marinhos, você tem sorte, porque o Netflix tem filmes similares.

'Tubarão: Mar de sangue' é um dos filmes mais vistos na Netflix atualmente | (Altitude Films)

3 filmes similares a “Tubarão: Mar de sangue” que estão na Netflix

Para te ajudar, apresentamos três filmes com elementos similares a Tubarão: Mar de Sangue que você pode encontrar no popular serviço de streaming.

Grande Tubarão Branco (2021)

Katrina Bowden e Aaron Jakubenko protagonizam este filme que também apresenta um grupo de jovens presos no mar lutando para sobreviver ao ataque de um tubarão branco.

Sinopse : após o naufrágio do seu avião, cinco passageiros devem remar para a costa em um bote salva-vidas. Mas dois tubarões brancos os espreitam das profundezas...

Águas Rasas (2016)

Blake Lively lidera esta dramática e intensa história na pele de Nancy Adams, uma estudante de medicina que precisa usar toda a sua astúcia para resistir ao ataque de um tubarão.

Sinopse: após ser mordida por um tubarão, uma jovem surfista em uma praia remota precisa ser mais esperta que o predador que a está esperando.

Coragem de Viver (2011)

Baseado em fatos reais, o filme de drama e fé começa com o ataque de um tubarão a uma jovem surfista, mas não se concentra tanto no traumático acontecimento, mas sim no que acontece depois.