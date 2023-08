Reprise de Mulheres de Areia: Raquel faz Marcos de trouxa e arranca dinheiro dele

Na reprise de Mulheres de Areia, Raquel (Gloria Pires) se casa com Marcos (Guilherme Fontes) por interesse e, nos próximos capítulos da novela exibida no Edição Especial, ela cria um plano para conseguir um patrimônio para chamar de seu.

Tudo acontece depois da vilã do remake voltar de um encontro com sua família, onde ela tinha a missão de convencer o pai a comprar uma casa melhor para todos. Mas, nem tudo acontece como o planejado, já que o pescador quer usar o dinheiro que recebeu do genro para investir em novos barcos.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos é enganado por Raquel (Reprodução/Globo)

Ao conversar com o protagonista da reprise de Mulheres de Areia, Raquel usa seu charme e afirma que o pai não é uma pessoa fácil de convencer e que Marcos deve agir por conta própria: “Sabe o que é, meu amor? Eu acho que a gente tem que comprar essa casa, é o único jeito de resolver esse problema”, comenta ela.

No entanto, o plano da vilã da novela de 1993 não é comprar a casa apenas para melhorar o bem-estar da família, mas também ficar com algum patrimônio em seu nome, caso o casamento acabe. Ela chega a questionar Marcos se isso é “pedir demais”.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos conversa com Floriano e descobre mentira de Raquel (Reprodução/Globo)

Mesmo desconfiando de uma traição da esposa, o mocinho da trama escuta a esposa e diz que não tem nenhum problema em comprar o imóvel, afinal é para ajudar a família de Raquel, que está de olho apenas no dinheiro e nos bens materiais que pode ganhar durante o matrimônio.

Mas, a conversa entre Marcos e Raquel não acaba bem, já que durante a negociação ele pergunta com quem a vilã esteve durante a viagem, querendo saber se ela está com Vanderlei (Paulo Betti). Nervosa, a irmã de Ruth (Gloria Pires) afirma que só conseguiu ficar perto dos pais, fazendo o protagonista de Mulheres de Areia pedir desculpa.

