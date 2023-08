‘Representativo’: Samuel de Assis enaltece Vai na Fé para Patrícia Poeta

No Encontro, Samuel de Assis fala sobre atores negros em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Os atores Samuel de Assis e Emílio Dantas estiveram no Encontro com Patrícia Poeta e falaram sobre o final de Vai na Fé, que termina nesta sexta-feira (11). Mas, enquanto a apresentadora e Tati Machado tentavam arrancar alguns spoilers, o protagonista focou em outro assunto.

“Lutamos muito para ter essa representatividade. Um homem preto sendo representado em uma novela desta maneira é inédito”, disse o famoso, que é par romântico de Sheron Menezzes, na novela das 19 horas.

No Encontro, Patrícia Poeta chama Vai na Fé de "novela maravilhosa" (Reprodução/Globo)

Vale destacar que durante uma entrevista para a revista Quem, o intérprete de Ben também falou que Vai na Fé iria apostar na identificação das pessoas: “Se identificar não só pela persona, mas com quem a gente vê na TV. Eu não me via na TV quando era adolescente. O protagonismo era sempre da pessoa branca”.

Emílio Dantas, que interpreta o vilão Theo, também falou sobre a importância de ter uma novela com um elenco formado por atores negros: “Isso é muito massa, temos um elenco maioritariamente negro”, ressaltou o ator.

Patrícia Poeta conversa com Samuel de Assis e Emílio Dantas, atores de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Fãs reagem ao ver os atores de Vai na Fé no Encontro

Enquanto a conversa com Patrícia Poeta rolava nos estúdios da Globo em São Paulo, anônimos comentavam sobre a participação de Samuel de Assis e Emílio Dantas, que brincaram que nesta sexta-feira (11), último dia de Vai na Fé na grade da emissora, era o último dia que eles iriam aparecer.

No Twitter, fãs comentaram que “Emílio e Samuel são incríveis”. Uma outra pessoa usou a rede social para destacar que os famosos “arrasaram” na novela: “Meus personagens preferidos são o Theo e Ben”.

Um terceiro perfil relatou que os convidados do Encontro com Patrícia Poeta formavam uma “dupla de milhões” em Vai na Fé, que será substituída por Fuzuê: “Vou sentir falta do elenco de Vai na Fé, muita gente incrível e talentosa”.

