Quele Souza, ex de ‘O Kanalha’, diz ter sido trocada por Pabllo Vittar por interesse Imagem: reprodução Instagram

Quele Souza utilizou as redes sociais na última quinta-feira (10) para desabafar sobre o fim do seu relacionamento com o cantor Danrlei O Kanalha.

Causando polêmica, a mulher disse que foi traída e acusou Pabllo Vittar de ser culpada pelo término.

“Chorei três meses sem parar. Era a maior falta de respeito eles dois. Ele ainda estava namorando comigo”, começou o relato.

“Eu estava desconfiada. Ele falava que só estava trabalhando... Ficavam na putaria os dois e falando que era trabalho, que eu tinha que entender. Fiquei doente porque tudo ele me culpava”, continuou a fisioterapeuta.

A jovem ainda relata que, após o término, se sentiu culpada e pediu para retomar com o cantor.

“Ainda me senti culpada e pedi perdão a ele para voltar. Ele não quis porque disse que estava apaixonado pela Pabllo”.

Em outro momento, ela acusa ‘Kanalha’ de se aproximar de Pabllo por interesse.

“Ele teve a cara de pau de me dizer que precisava da Pabllo para ajudar ele a crescer nacionalmente. Disse que a Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado para ajudar ele a crescer e que eu não somava em nada na vida dele por eu não ser famosa”.

Quele Souza, namorada de ‘O Kanalha’ diz ter sido trocada por Pabllo Vittar por interesse Imagem: reprodução Instagram (@qguelee)

Em contato com o site Quem, a assessoria de Pabllo Vittar negou o envolvimento dos artistas. “Não procede. Eles são apenas amigos”.

Há duas semanas, Kanalha divulgou um vídeo ao lado de Pabllo durante um show em salvador.

“É sempre um prazer ter você conosco. Volte mais vezes para nossa linda Salvador, nós te amamos”, escreveu na legenda do Instagram.

