‘Mais do mesmo’: Virginia Fonseca posta nova coreografia de música de Zé Felipe e web reage

Nesta sexta-feira, Virginia Fonseca publicou um vídeo com a coreografia do novo lançamento de Zé Felipe, Marrento, gravada diretamente da Disney, já que a empresária e o cantor sertanejo estão curtindo uns dias em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de amigos.

Na legenda da publicação, ela ainda escreveu que o lançamento já se tornou a sua música preferida de Zé Felipe: “Saiu música nova. Pra mim, a melhor de todas, bora pra cima. Essa é pra dançar de segunda a segunda!!”, escreveu, no início da legenda. E continuou: “Quero ver vocês fazendo a coreo e me marcando pra eu repostar”.

No entanto, a reação dos seguidores, não foi das melhores. Muitos disseram, inclusive, que não passa do “mais do mesmo”. “Cada Música pior que a outra! E só minha opinião Basta ! 0 Criatividade o cara com uma voz bacana ,tem uma repercussão ótima mas Redes e não sabe aproveitar!”, comentou uma seguidora.

“Uma pior que a outra! Misericórdia!”; “O problema é que ele quer ‘tentar viralizar’ com essas músicas meia boca de sentar, rolar, e não tem nenhuma música que preste”; “O mais do mesmo”, comentaram outros seguidores.

Na publicação de Zé Felipe, falando sobre o seu novo lançamento, as pessoas chegaram a questionar o porquê do cantor não lançar mais músicas sertanejas, como no início de sua carreira.

“As músicas do Zé nunca mais foram as mesma dps que a Virginia entrou na vida dele” e “Leonardo não fala, mas se revira com essas músicas, certeza. Já fui no show do Zé nas antigas, e era top. Hoje não vou nem me pagando! Tá ruim e pornográfico demais.”, escreveram fãs do cantor.

