“Gravidinha?”: Fãs especulam sobre possível gravidez de Mel Maia

Mel Maia compartilhou em suas redes fotos passeando de lancha por Miami, nos Estados Unidos, onde acompanha o namorado MC Daniel em turnê pelo país.

Nas postagens, ela limitou-se a dizer a palavra “Quevidinha”, mas alguns internautas leram “gravidinha” e começaram a especular se realmente atriz estaria grávida do namorado. “Li gravidinha”, disse um internauta. “Tô esperando o anúncio da gravidez”, postou outro.

Na foto que gerou tanta discussão sobre uma possível gravidez, a atriz usa um maiô Preto eum boné vermelho onde está escrito ‘Gostosa’.

Na fala de qualquer confirmação oficial pela atriz, até então tudo se resume a fofoca de seguidores. O que é certo até o momento é que Mel está de férias nos Estados Unidos desde acabaram as gravações de “Vai na Fé”, a novela das 19h da Rede Globo, acompanhando o namorado MC Daniel.

Nesta quinta-feira o casal foi filmado na badalada Times Square, em Nova York, onde Daniel fez questão de exibir uma foto do casal se beijando em um dos telões que cobrem a avenida mais famosa do mundo.

NOVA TATOO

A atriz aproveitou esta sexta-feira para compartilhar com os fãs a nova tattoo que fez no braço direito, uma mulher com cabeça de cogumelo. “Bom dia, muito feliz com minha tattoo nova”, disse Mel Maia.