Escritor e influencer: Quem é o novo reforço do Encontro com Patrícia Poeta

Com mais de 160 mil seguidores no Instagram, Ernesto Xavier será o novo reforço do Encontro com Patrícia Poeta, que até o momento seguia com a apresentadora titular, Tati Machado e Valéria Almeida.

“Mãe, eu tô na Globo! Vocês estão preparados para me ver nas manhãs da Globo?”, escreveu o jornalista ao publicar uma foto ao lado de Patrícia, que está sem um parceiro fixo no comando do matinal desde a saída de Manoel Soares da emissora.

Filho da atriz Chica Xavier, que morreu no dia 8 de agosto de 2020, o jornalista, escritor e antropólogo não é desconhecido do público e deve entrar na nova fase do Encontro com Patrícia Poeta. Para além do jornalismo, nas redes sociais, Ernesto fala sobre cultura, religião, violência racial e outros temas relevantes à sociedade. Moda, viagens e o seu estilo de vida também fazem parte daquilo que ele compartilha com os seus seguidores.

Em seu depoimento, Ernesto Xavier comemorou o novo momento profissional: “Acabo de iniciar uma nova trajetória na emissora que tanto amo e que faz parte da história da minha família. Fui recebido com tanto carinho. Grandes mudanças estão vindo na minha vida e quero agradecer tanta gente, mas especialmente aos orixás, que sempre sabem o melhor caminho”, escreveu ele.

Segundo o colunista Matheus Baldi, do O Melhor da Tarde (Band), ele pode assumir o espaço deixado por Manoel Soares, mas nada ainda foi decretado pela Globo, ou seja, o momento é de espera. Porém, outra expectativa é que ele fique na cidade maravilhosa e faça entrevistas com o elenco da emissora: “Ficou estabelecido que o programa precisava ter uma frente no Rio de Janeiro, porque é onde estão os atores”, disse o colega de Cátia Fonseca.

Patrícia Poeta faz pergunta polêmica para Xuxa

Patrícia Poeta voltou à infância no Encontro. Antes da apresentadora chamar uma entrevista que fez com Xuxa Meneghel, Tati Machado chamou um vídeo da famosa dançando uma música da rainha dos baixinhos quando era criança.

“Nessa época, não tinha tanta coreografia, então, a gente fazia. Olha, nem parece que é tímida”, brincou Patrícia, que olhava atentamente ao vídeo.

Patrícia Poeta e Xuxa aparecem abraçadas em post (Reprodução/@patriciapoeta)

Depois do resgate, a apresentadora do Encontro chamou uma entrevista que fez na mansão de Xuxa. Em uma pergunta, Patrícia Poeta questionou a vida profissional da rainha dos baixinhos:”Com 44 anos de carreira, quando você olha para o retrovisor, qual acha que foi um dos grandes acertos da sua vida?”.

Neste momento, Xuxa fala calmamente que seu maior erro e também maior acerto estão correlacionados: “Acho que está perto do meu maior erro: ter confiado demais nas pessoas erradas e ter confiado demais nas pessoas certas”.

