Assim como a Netflix, outras plataformas de streaming decidem tomar medidas contra as contas compartilhadas

Seguindo os passos da Netflix, as principais plataformas de streaming estão tomando medidas para frear o uso compartilhado de senhas. Após a declaração do CEO da Disney+, Bob Iger, sobre a exploração de soluções para abordar a troca de contas, uma onda de especulações se desencadeou sobre como essa tendência pode afetar o futuro do entretenimento online.

Enquanto algumas plataformas se juntam a esta iniciativa, outras optam por manter suas políticas atuais. Vamos ver como este cenário se desenvolve e quais medidas estão sendo consideradas ou implementadas pelas plataformas mais populares.

O caso de Disney+: seguindo o modelo Netflix

Seguindo os passos da Netflix, Disney+ anunciou sua intenção de tomar medidas contra o compartilhamento de senhas. O CEO da Disney, Bob Iger, confirmou que eles estão explorando soluções técnicas e atualizações nos termos e condições da Disney+ para abordar esse problema.

Iger, de acordo com o Gizmodo, indica que analisar a partilha de contas é uma prioridade para a empresa, pois acreditam que isso pode contribuir para o crescimento dos seus negócios.

Bob Iger CEO de Disney

Por sua vez, a Netflix iniciou esta tendência no início do ano ao implementar uma tarifa adicional para compartilhar contas fora do lar. Embora isso tenha gerado controvérsia, resultou em um aumento significativo de assinaturas, mostrando que a restrição de contas compartilhadas pode ter um impacto positivo no crescimento da plataforma.

O que acontece com as outras plataformas de streaming?

Em contraste com a tendência, a Amazon Prime Video decidiu não aplicar restrições ao uso compartilhado de senhas. Através de uma astuta publicação no Twitter, a Amazon reforçou seu lema “compartilhar é viver”, zombando das políticas restritivas da Netflix e afirmando que não seguirão o mesmo caminho.

Por sua vez, a HBO Max permite a criação de até cinco perfis diferentes e a opção de compartilhar a conta, desde que os usuários se conectem da mesma região da conta original. Além disso, o Paramount+ oferece a possibilidade de usar até três dispositivos simultaneamente sem limite na quantidade de dispositivos registrados.

Netflix, HBO Max, Disney Plus e Amazon Prime Video. Os principais serviços de streaming: Netflix, HBO Max, Disney Plus e Amazon Prime Video.

Finalmente, Apple TV+ não estabelece restrições na quantidade de reproduções simultâneas e não varia de acordo com o tipo de assinatura escolhida, tudo com o mesmo Apple ID. No entanto, não possui a capacidade de criar vários usuários para a mesma conta.

A tendência das plataformas de streaming para restringir o compartilhamento de senhas está ganhando força, liderada pela Netflix e seguida por Disney+. Enquanto algumas plataformas se alinham com esta estratégia para aumentar as assinaturas e proteger seus lucros, outras, como a Amazon Prime Video, optam por manter uma política de flexibilidade e compartilhamento. Tudo dependerá do sucesso das medidas e decisões de cada uma.