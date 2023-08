“Agora é olhar para frente”, diz Denílson após resolver dívida de 20 anos com o cantor Belo

Um acordo firmado entre o ex-jogador Denílson e o cantor Belo pôs fim a uma briga na Justiça sobre uma dívida de R$ 7 milhões que se arrastava há mais de 20 anos.

Pelas redes sociais, Denílson disse que fez um acordo e que a briga entre os dois, que ele garante que nunca foi pessoal, ficou par trás. “Sou apaixonado por pagode e agora vou poder postar meus vídeos ouvindo Belo”, disse.

A dívida vem desde 1999, quando Denílson comprou os direitos comerciais do grupo Soweto. Um ano depois, Belo anunciou sua saída do grupo para seguir carreira solo, quebrando um contrato firmado. Denílson ganhou na Justiça o direito à indenização e desde então vem tentando receber do pagodeiro, cobrando-o inclusive publicamente diversas vezes.

No ano passado o letígio tomou outro rumo quando o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as casas de show, redes de TV e qualquer entidade comercial bloqueassem os pagamentos devidos ao cantor Belo para saldar a dívida.

Denílson publicou um post no Instagram explicando o acordo:

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente, afirmou Denilson em uma rede social.