Rihanna dá à luz a uma menina que ‘puxou a mãe’, de acordo com site Imagem: reprodução Instagram (@badgalriri)

O Media Take Out revelou que o segundo bebê de Rihanna com A$AP Rocky nasceu e que mãe e filha passam bem. A informação foi data exclusivamente pelo site focado em celebridades nesta quinta-feira (10).

Segundo a publicação, fontes próximas ao casal disseram que eles estão muitos felizes e que tanto a mãe quanto a criança, que é uma menina, já estão na mansão do casal em Los Angeles descansando.

Um amigo da cantora teria revelado ao portal a semelhança da bebê com Rihanna, dizendo que ela é “preciosa, linda e uma imagem perfeita de Rihanna, até mesmo para os olhos claros.”

Rihanna e A$AP Rocky já são pais do menino RZA Athelston Mayers que teve o nome revelado apenas em maio de 2023, um ano depois de seu nascimento.

Antes disso, em fevereiro deste ano, a cantora revelou, durante o Super Bowl, que estava esperando o segundo filho do casal.

o ‘significado secreto’ por trás do nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky

Depois de quase 12 meses, em maio de 2023 o nome do filho da cantora com o rapper foi revelado. O herdeiro de uma fortuna de milhões de dólares se chama RZA Athelston Mayers.

No entanto, a escolha do nome não foi aleatória da parte da cantora de 35 anos. Trata-se de uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan.

Já Athelston é o segundo nome de A$AP, que na verdade se chama Rakim Athelaston Nakache Mayers. Sendo uma homenagem para o pai.

